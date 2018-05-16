ЦБ РФ: Надбавку к достаточности капитала не соблюдают 10 банков

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Надбавку для поддержания достаточности капитала не соблюдают 10 кредитных организаций, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова, выступая на встрече банкиров с руководством регулятора.

"На сегодняшний день 10 кредитных организаций не соблюдают надбавку. Некоторые из них не соблюдают надбавку уже достаточно долгий период времени, что во многом свидетельствует о качестве деятельности данных кредитных организаций, о качестве управления рисками", - сказала она.

На начало 2018 года надбавки не соблюдали семь банков. "К сожалению, количество увеличилось с начала года с 7 до 10", - сказала зампред ЦБ.

Банк России с 2016 года ввел надбавку для поддержания достаточности капитала банков. С 1 января текущего года она составляет 1,875%, дополнительная надбавка за системную значимость - 0,65%.