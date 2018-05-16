МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 38 /1992/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4596-У от 2.11.2017 "О порядке выбора Банком России кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий при банкротстве кредитной организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51012 от 8.05.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4764-У от 2.04.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50959 от 3.05.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4773-У от 12.04.2018 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51015 от 8.05.2018, вступает в силу с 1.06.2018/;

- приказ № ОД-1182 от 11.05.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 19.10.2017 № ОД-3025";

- приказ № ОД-1184 от 11.05.2018 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Селекта";

- приказ № ОД-1185 от 11.05.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк" ООО "РКБ" /г. Москва/";

- приказ № ОД-1186 от 11.05.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" /акционерное общество/ Банк "Новый Символ" /АО/ /г. Москва/";

- приказ № ОД-1201 от 14.05.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2018 г; перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых /депонированных/ аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада /депозита/ с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1.04.2018; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.04.2018 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.05.2018; сообщения АСВ для вкладчиков ООО ИКБ "ЛОГОС", КБ "РТБК" /ООО/, АКБ "Новый Кредитный Союз" /АО/; сообщения об исключении ООО КБ "ВББ", КБ МКБ /ООО/, АО КБ "ТЕТРАПОЛИС" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.