ЦБ: Вклады населения в банках РФ в апреле выросли на 1,1%

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Вклады населения в банках РФ в апреле выросли на 1,1% в годовом выражении и составили 26,7 триллиона рублей, сообщил Банк России в обзоре о динамике развития банковского сектора.

"В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств на счетах организаций сократился за месяц на 1,7%, до 25,2 триллиона рублей. Вклады населения в апреле выросли на 1,1%, до 26,7 триллиона рублей", — говорится в материалах регулятора.

При этом доля вкладов населения в пассивах банков стабильно превышает долю корпоративного фондирования, и на 1 мая 2018 года на эти два источника приходится 30,9 и 29,2% соответственно, отмечает ЦБ.