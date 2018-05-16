FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ: Вклады населения в банках РФ в апреле выросли на 1,1%


Финансы / Банки

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Вклады населения в банках РФ в апреле выросли на 1,1% в годовом выражении и составили 26,7 триллиона рублей, сообщил Банк России в обзоре о динамике развития банковского сектора.

"В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств на счетах организаций сократился за месяц на 1,7%, до 25,2 триллиона рублей. Вклады населения в апреле выросли на 1,1%, до 26,7 триллиона рублей", — говорится в материалах регулятора.

При этом доля вкладов населения в пассивах банков стабильно превышает долю корпоративного фондирования, и на 1 мая 2018 года на эти два источника приходится 30,9 и 29,2% соответственно, отмечает ЦБ.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ