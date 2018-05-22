МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Алексей Пилько. В преддверии Петербургского международного экономического форума председатель правления Банка Интеза Антонио Фаллико рассказал в интервью ЕКЦ о реализованных проектах и планах на будущее.

- Господин Фаллико, как вы оцениваете Российский форум малого и среднего предпринимательства, который пройдет 23 мая в рамках Петербургского международного экономического форума? Насколько я понимаю, такой опыт впервые реализуется на практике?

— Да, это так. С моей точки зрения, это очень важная инициатива. На форуме не предполагается академической дискуссии, будут рассматриваться только практические вопросы. Мы организуем его совместно с Агентством по технологическому развитию (АНО "АТР" – прим. ред.), которое определило, какие именно отрасли, направления и технологии в первую очередь могли бы заинтересовать бизнес.

Все презентации, представленные на Форуме, прошли тщательный отбор и рассказывают о весьма перспективных направлениях инновационного развития. Мы хотели бы, чтобы инвесторы оценили их по достоинству. На мой взгляд, нас ждет предметная дискуссия, которая может способствовать началу конкретного и реального сотрудничества.

Еще раз подчеркну, что предварительно Агентство провело большую работу по определению тематик, которые мы будем выносить на дискуссию. А мы, со своей стороны, нашли те компании в Италии, других странах ЕС, России, которые такими технологиями располагают. При этом мы надеемся, что речь не пойдет о простой купле-продаже, а о производственной кооперации на территории РФ.

- Вы много делаете для развития диалога между Италией и ЕАЭС в рамках работы Ассоциации "Познаём Евразию". Какие планы после окончания недавних новых мероприятий в Вене и Альмдорфе на следующий год? Может быть, есть какие-то интересные темы, на которые вы хотели бы обратить внимание?

— В Вене и Альмдорфе мы проводили две инициативы, обе представляют большой интерес. Вы знаете, что у нас были определенные опасения, в том числе потому, что в Австрии мы – иностранцы. Тем не менее, у нас там есть партнеры. И то, как мы провели эти мероприятия, убедило их, что мы можем продолжить сотрудничество. Поэтому у нас есть намерения провести в будущем году второй экономический семинар в Вене. Нам уже подтвердили интерес со стороны и Экономической палаты Австрии, и Объединения австрийских предпринимателей. Также мы проведем в Альмдорфе еще один семинар по вопросам геополитики, так как увидели большой интерес со стороны австрийских, российских и итальянских политических сил. Мы хотим продолжить обе эти инициативы.

Однако в будущем году мы также намерены идти вперед и делать новые проекты. Например, сможем провести семинар в Брюсселе в марте. Формат, как мы надеемся, будет достаточно представительным. В мероприятии примет участие Романо Проди, который получил предварительное согласование от Европейской комиссии. Мы будем это делать во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией и с партнерами, которых ЕЭК имеет в Брюсселе. Я должен напомнить, что как обычно нас поддерживает Росконгресс. Брюссельская инициатива – не исключение. Если у нас еще останется время, мы подумаем насчет двустороннего делового семинара во Франкфурте. В центре внимания будет обсуждение экономических отношений Германии и России.

- Давайте подробнее остановимся на Брюсселе. 25 апреля там состоялась международная конференция "Региональные фармацевтические рынки стран Европейского союза и Евразийского экономического союза – тренды, лучшие регуляторные практики и вызовы". Мероприятие получилось достаточно высокого уровня. Среди организаций, поддержавших его, были Ассоциация международных фармацевтических производителей и Европейская федерация фармацевтической отрасли и ассоциаций. С докладом выступил Член Коллегии (Министр) ЕЭК по техническому регулированию Валерий Корешков, который рассказал европейским бизнесменам и чиновникам о преимуществах общего рынка лекарственных препаратов ЕАЭС.

Однако стоит отметить, что это было специализированное мероприятие, в рамках которого обсуждались вопросы фармацевтического бизнеса. Как вы полагаете, можно ли со временем создать в Брюсселе постоянную площадку, которая позволила бы обсуждать самые злободневные проблемы на уровне двух наднациональных институтов – Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии? Рассматриваете ли Вы в будущем возможность создания такого механизма, позволяющего доверительно обсуждать самые актуальные проблемы в отношениях между двумя союзами?

— Это хорошая идея и мы ее поддерживаем. Однако нам следует соотносить ее с нашими возможностями. Пока мы должны показать, сможем ли подобающим образом организовать первые наши семинары. Но перспектива – именно та, о которой вы говорите. Идея проведения мероприятия в Брюсселе пришла к нам именно со стороны Ассоциации международных фармацевтических производителей, и мы хотели бы сотрудничать с ней в этом направлении. Вместе с тем, нам кажется, нужно продолжить эту работу и по другим товарным группам. То, что вы говорите – не просто разумно, а абсолютно необходимо. Мы бы хотели увидеть в Брюсселе не только еврокомиссаров, но и наших австрийских, немецких и итальянских друзей. Если до конца следующей недели в Италии будет сформировано новое правительство, и оно будет сформировано так, как к этому идет дело, то мы знаем, что там есть политические силы, выступающие за другое отношение к России. Поэтому мы надеемся, что политический диалог между Европой и РФ вскоре созреет.

- И мой заключительный вопрос связан с будущим Веронским форумом. Какие идеи вы хотите там озвучить? Возможно, определена уже общая тематика?

— Как вы знаете, к центральной теме форума относится все то, что имеет отношение к диалогу между ЕС и ЕАЭС, и Россией, в частности. Новизны могло бы добавить участие стран, которые до сих пор представлены не были. Новая тема, которую мы обсуждаем, в том числе, с представителями ФAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — прим.ред.), – сельское хозяйство и аграрная промышленность. Мы работаем в тех же рамках, что и раньше – в рамках диалога, но стараемся при этом вовлечь в него как можно больше институтов и стран. Напомню, что XI Евразийский форум пройдет в Вероне 25-26 октября. Участников и гостей ждет интересная программа.