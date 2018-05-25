С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил представителям власти "положить свои шкуры на стол" и таким образом продемонстрировать свою ответственность.

Это один основных тезисов, на который чиновникам, по мнению Грефа, стоит обратить внимание.

ПОКАЖИ СВОЮ ШКУРУ

Один из главных тезисов, по мнению главы Сбербанка — это ответственность.

"Первое — это ответственность. Вчера у нас на панели участвовал очень интересный автор — Насим Талеб, который написал новую книгу, где он назвал условия, при которых можно доверять тем людям, которые принимают решения. Он сказал: "Только тогда, когда их шкура лежит на столе", когда он принимает решения и отвечает за это решение своей шкурой. Я извиняюсь, но это название книги "Шкура в игре". Только тогда, когда люди отвечают за те решения, которые они принимают (им можно доверять – ред.)", — заявил он.

Второй тезис — доверие. По словам Грефа, необходимо создать доверительные отношения между обществом и властью, между бизнесом и властью и между гражданами. "Без доверия невозможно эффективно провести ни одну политику", — считает он.

Третий тезис, который выделил глава Сбербанка — предсказуемость. Греф напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина: "прежде чем начинать действовать, давайте обсудим", и обратился от лица бизнеса с ними к представителям власти.

"Я хочу попросить то же самое со стороны бизнеса: прежде чем начинать действовать, давайте обсудим. Давайте обсудим последствия тех мер, в том числе налоговой политики. Мы точно сможем вам спрогнозировать и предсказать последствия всех действий в этой сфере, с тем, чтобы не совершить ошибок, которые отдалят нас от наших целей, а не помогут в их развитии", — заверил он.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Еще один тезис, на который представителям власти стоит обратить внимание — возможность слушать, слышать и быть услышанным. В ходе выступления он обратился к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову и напомнил о его словах про открытость.

"Мне кажется, что это очень важно: открытость экономики, открытость власти и открытость диалогов, открытая возможность обсуждать, обсуждать, что мы можем сделать, слышать друг друга и находить консенсуальные решения", — поделился Греф своим мнением.

"Никогда не будет, конечно, 100%-ного согласия, обязательно будут разные точки зрения. Очень важно спокойно слушать друг друга, слышать друг друга и находить оптимальные решения. И этого я хотел бы нам всем пожелать на следующие шесть лет руководствоваться теми принципами, которые наши участники завтрака обозначили в своих выступлениях и провести те самые радикальные реформы, о которых говорилось, но не с помощью революции, а с помощью каждодневных улучшений сервисов для наших граждан. Потому что, в конце концов, все мы работаем для граждан нашей страны, для улучшений их жизни", — отметил глава Сбербанка.