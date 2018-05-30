МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует создать единую систему стандартов внутреннего государственного финансового контроля для участников бюджетного процесса, расширив полномочия соответствующих контрольных органов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы также рассматриваем законопроект, который направлен на улучшение контроля за исполнением бюджетных средств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Соответствующие изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс", — сказал Медведев на заседании правительства в среду.

"Что там предлагается. Во-первых, будет расширена сфера государственного финансового контроля, полномочия контрольных органов, в том числе это коснется межбюджетных трансфертов и использования на муниципальном уровне так называемых транзитных субсидий. Регулирование этих вопросов нужно было сделать более корректным", — сказал премьер.

"Во-вторых, будет сформирована единая федеральная система стандартов внутреннего государственного финансового контроля. Такие стандарты будет утверждать правительство, и предлагается, что эта норма начнет действовать с 1 января следующего года", — добавил он.

Также, по его словам, уточняется порядок финансовых наказаний нарушителей бюджетного законодательства, например, за нецелевое использование бюджетных трансфертов.