МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе в 59,6 миллиарда рублей, следует из материалов Московской биржи.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,21% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,58% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,3398% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,57% годовых. Спрос — 37,92 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года также на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,3511% от номинала, доходность по цене отсечения — 7% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,408% от номинала, средневзвешенная доходность — 6.98% годовых. Спрос — 21,645 миллиарда рублей.