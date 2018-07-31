МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Суверенный фонд Норвегии Norges Bank Investment Management (NBIM) — инвестиционное подразделение Центрального банка Норвегии (Norges Bank) — начал самостоятельно управлять 2 миллиардами долларов, вложенными в акции российских компаний и банков, пишет Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Согласно данным этого агентства, на конец прошлого года основанный в Осло фонд входил в топ-5 держателей российских "голубых фишек" — бумаг Сбербанка, "Газпрома" и Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Общий объем его активов под внешним управлением составлял тогда 451 миллиард крон (55 миллиардов долларов), которые были вложены в более чем 80 компаний по всему миру.

"Norges Bank Investment Management перевел под собственное управление примерно две трети инвестиций в фондовый рынок РФ, общий объем которых составляет около 3 миллиардов долларов", — пишет Блумберг со ссылкой на двух источников, отмечая, что при этом неизвестно, сократил ли NBIM свои вложения с момента смены управления. Сам NBIM заявил лишь, что не будет комментировать отдельные рынки.

По словам источников, фонд увязал решение с анонсированным в ноябре прошлого года планом защититься от устойчивого падения цен на нефть за счет сокращения вложений в акции нефтегазового сектора. Ожидается, что правительство Норвегии примет решение по данному вопросу позже в этом году, пишет агентство.

Для управления вложениями в российские акции фонд привлекал четыре компании: Prosperity Capital Management, East Capital, Verno Capital и Specialised Research and Investment Group. По словам источников, NBIM в мае принял свое решение о выводе двух третей средств из-под их управления. Они также сказали, что фонд вывел все свои активы из Verno, где он был крупнейшим инвестором.

При этом, как уточнил один из источников, российским управляющим вложениями норвежского госфонда по-прежнему разрешено держать в портфеле бумаги нефтегазовых компаний.