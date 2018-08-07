МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Доходность инвестирования Внешэкономбанком средств пенсионных накоплений за первое полугодие 2018 года составила 6,42% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, сообщила госкорпорация.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

По состоянию на 30 июня доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев по расширенному инвестпортфелю составила 7,35% годовых, за предшествующие три года — 9,73% годовых, сообщил ВЭБ.