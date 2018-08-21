МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, объем таких операций с расчетами 20 августа составил 17,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Таким образом, во вторник раскрыты данные о покупках валюты в пятницу. Банк России не покупал валюту для Минфина РФ на внутреннем рынке с 9 августа, а 8 августа объем покупок составил 8,4 миллиарда рублей, что вдвое меньше планового объема.

Минфин анонсировал планы с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, суммарно — рекордные 383,2 миллиарда рублей. В предыдущий период, с 6 июля по 6 августа, был анонсирован объем покупок в 15,8 миллиарда рублей в день (суммарно 347,7 миллиарда рублей).

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.

Кроме того, как разъяснил регулятор, он может менять расписание покупки валюты для Минфина в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, причем корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок, растягивая его на более длинный горизонт.

В предыдущий раз ЦБ прибег к этой опции в апреле, когда рубль резко ослабел после введения США новых санкций, в том числе против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний "Русал" и En+. Тогда регулятор около недели не покупал валюту для Минфина, а затем возобновил операции, увеличив их ежедневный объем.