МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Лондонское подразделение Deutsche Bank попросило правительство РФ обновить клиентскую информацию, предоставляемую банку, в противном случае пригрозило разорвать деловые отношения, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на письмо банка от 27 июня.

По данным газеты, в письме банк указал, что анализирует предоставляемые правительству РФ услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, "знай своего клиента"). В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться. Поэтому банк может потребовать от правительства РФ дополнительную документацию. "Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", — цитирует газета письмо банка.

Банк попросил российское правительство связаться с ним. Если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Таким образом, срок ответа истек еще в июле.

Представитель Минфина РФ подтвердил газете получение письма, но детали комментировать отказался. Он добавил, что аналогичных запросов от других банков не поступало. Два чиновника финансово-экономического блока сообщили, что правительство РФ ответ направлять не стало, но и от Deutsche Bank извещений на этот счет тоже больше не поступало. Один из чиновников недоумевает, какую еще информацию о себе правительство может дать банкирам? И шутит, что в ответ можно направить разве что Конституцию в качестве устава, а бенефициаром указать российский народ.

Представитель Deutsche Bank сообщил, что "регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур".

Какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано. Возможно, Deutsche Bank был андеррайтером или агентом по каким-либо сделкам с государственными облигациями, возможно, когда-то давно был подписан какой-то мандат на работу в рамках приватизации государственного имущества, предположил директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков.

Deutsche Bank неоднократно выступал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом, подтвердил федеральный чиновник. Теоретически таким образом правительство РФ могло оказаться в списке комплаенс-офиса, но чтобы процедуры комплаенса проводились в отношении эмитентов суверенных облигаций — это как минимум дико, удивляется он. В свою очередь, топ-менеджер международного инвестбанка предположил, что правительство РФ осталось в базе данных Deutsche Bank, и это письмо пришло ему по ошибке.