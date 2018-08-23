МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило долгосрочный рейтинг по депозитам в местной и иностранной валюте банка "Возрождение", сейчас находящийся на уровне "B3", в список на пересмотр с возможным повышением, говорится в сообщении Moody's.

Помещение на пересмотр последовало после сообщения банка ВТБ о достижении договоренности с Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение". Госбанк намерен приобрести не менее 75% акций. Сделку планируется закрыть в сентябре.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк "Возрождение" занимал 35 место в банковской системе РФ с активами в размере 256,4 млрд рублей.