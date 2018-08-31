МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера у страхового брокера "Оливия", сообщается на сайте регулятора.

"Банк России приказом от 30 августа 2018 года № ОД-2260 отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Оливия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписаний регулятора, явившихся основанием для приостановления в июле действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

Кроме того, Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования компании "Крымский страховой альянс". Решение принято в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Приостановление действия лицензий означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. При этом страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.