МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Банк России опубликовал проект указания о порядке информационного обмена с финансовыми организациями и операторами платежных систем о денежных переводах, проводимых без согласия клиента.

Согласно документу, банк, выявивший несанкционированную операцию, должен передать в ЦБ сведения о плательщике перевода. Кроме этого, банк также обязан предоставить ЦБ сведения о получателе перевода, позволяющие его идентифицировать. Информацию о неблагонадежных получателях, так называемых "дропперах", ЦБ обобщает и доводит до всех кредитных организаций. Банки будут обязаны ограничить недобросовестных получателей в денежных переводах и снятии наличных.

Документ вступит в силу 26 сентября.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают указание Центробанка обоснованным. Они напомнили о поправках в 115-ФЗ, которые позволят клиентам быстро получать информацию о причинах блокировки счетов и оспаривать решения банков.

БЛОКИРОВАТЬ ДРОППЕРОВ

Безусловно, проект является важным шагом на пути к уменьшению случаев мошенничества со средствами на счетах клиентов, которые, к сожалению, до сих пор распространены в банковской практике, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Владислав Полетаев. По его словам, разумным является разработка не только механизма реабилитации клиентов, но и попадания их в "черный список".

Кроме механизма реабилитации необходимо ввести процедуру глубокого анализа назначения денежных транзакций, считает Полетаев.

"При наличии как у банка-отправителя, так и у банка-получателя сомнений относительно правомерности перевода средств следует не ограничивать процедуру контроля формальным запросом документов-оснований на данный перевод (которые, кстати, могут быть не настоящими), а проводить более глубокий анализ, в том числе, на предмет соответствия деятельности получателя средств назначению осуществляемого в его адрес перевода, реальности деятельности как отправителя, так и получателя средств", — говорит эксперт.

По его словам, ввиду того, что подобный глубокий анализ может занять существенное количество времени, возможно, следует ввести порог по сумме перевода, начиная от которого подобные процедуры будут проводиться.

Руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева поддержала проект ЦБ. По ее словам, на практике несанкционированные списания средств клиентов происходят, и средства со счетов выводятся масштабно, поэтому действия ЦБ оправданны.

"Несанкционированные списания средств — это объективные, массовые факты. Проблема достигла таких масштабов, что не решать ее было нельзя. Между массированными нарушениями и случаями, когда клиента ошибочно включают в черный список, очевидно, ЦБ выбрал первое", — отмечает Артемьева. По ее словам, это тот случай, когда проблема давно требовала решения, и затягивание было уже невозможным.

Стремление ЦБ обезопасить платежи от криминальных элементов понятно, считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. При этом аналитик считает, что механизм реабилитации клиентов должен быть проработан, иначе будут страдать невиновные. "Если будет доработан закон в части реабилитации, то это должно если не исключить, то свести к минимуму случаи, когда добросовестный клиент попадет в базу ЦБ и не сможет из нее выйти", — говорит он.

Калачев указал на поправки в антиотмывочный закон, которые готовят в Минфине. Поправки обяжут банки информировать клиентов о блокировке счетов, давая возможность быстро оспорить решение банка.

"Хорошим аргументом в защиту указания ЦБ будет то, что в настоящий момент Минфин готовит поправки в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которые обязывает кредитные учреждения информировать клиентов о причинах ограничения операций по их счетам. Это даст возможность добросовестному получателю средств достаточно оперативно представить доказательства своей невиновности, если вдруг счет получателя будет заблокирован", — говорит аналитик.

Артемьева также указывает на поправки в 115-ФЗ, полагая, что регулирующие органы уделяют значительное внимание сложившейся ситуации.

"Ранее Росфинмониторингом были поддержаны предложения по поправкам в 115-ФЗ. Теперь банки будут обязаны информировать клиентов о фактах приостановок проведения операций. Представляется, что и в данном случае, учитывая важность и масштабности проблемы несанкционированного списания средств, будет сначала сделан важный подзаконный шаг, а далее в рамках его реализации будут вноситься корректировки", — говорит она.

И РАЗВИВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Насколько эффективно блокировать счета дропперов в условиях, когда счет и карту в банке можно легко получить через интернет, а базы данных, например ГИБДД, можно купить на Горбушке?

По мнению Полетаева, блокировать счета нужно, хотя бы до момента пока получателем средств не будет предоставлены документы, подтверждающие правомерность перевода, открыть же счет онлайн или карту все равно можно только по биометрическим параметрам клиента.

Механизмы борьбы с мошенничеством постоянно усовершенствуется. Скорее всего, будут разработаны поправки, призванные обеспечить соответствие 167-ФЗ и 115-ФЗ, а также кказания ЦБ, считает эксперт.

Он подчеркнул целесообразность разработки механизмов, как реабилитации клиентов, так и попадания в "черный список". "Подобная целесообразность обусловлена как операционными рисками банковской деятельности, так и случаями мошенничества со стороны злоумышленников-отправителей средств", — говорит Полетаев.

"Мошеннические схемы достаточно быстро усовершенствуются и это вечная гонка мошенников и государственных органов. Ничего другого мы здесь не увидим: одни будут совершенствовать методы воровства, другие – методы пресечения незаконных операций", — отмечает Калачев.

По его словам, сейчас действительно очень просто открывать счета и получать банковские карты. "Думаю, что придет время и этим тоже озаботится регулятор, поскольку здесь необходимо навести порядок, как в свое время было с телефонными сим-картами, которые продавались на всех углах", — сказал аналитик.



