МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России в условиях повышенной внешней неопределенности будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки с учетом этих рисков, заявила на заседании Госдумы глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В текущих обстоятельствах повышенной неопределённости Банк России будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, оценивая динамику экономики, инфляции относительно прогноза, а также риски стран и внешних условий и реакцию на них финансовых рынков", — сказал Набиуллина.

Она подчеркнула, что сегодня "мы живём в условиях серьезного внешнего давления", и задача ЦБ — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ по-прежнему оценивает реальную ключевую ставку, соответствующую нейтральной денежно-кредитной политике, в 2-3%.

"Оценка Банком России реальной нейтральной ставки составляет диапазон 2-3%", — сказала глава ЦБ.

Нейтральный диапазон ключевой ставки — это тот диапазон, когда ставка "не давит на инфляцию — ни в верх, ни вниз", отметила Набиуллина

Глава департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин в начале октября говорил, что диапазон реальной нейтральной ставки при текущей денежно-кредитной политике остаётся 2-3% при возможной инфляции 5-5,5% на следующий год. При этом, по словам Заботкина, ключевая ставка в 7,5% соответствует нейтральной ДКП.

В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре впервые с 2014 года регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления. В октябре Банк России на заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.