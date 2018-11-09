МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "ВТБ Капитал" вновь направил в ЦБ РФ обязательное предложение о приобретении акций Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), одного из крупнейших российских зерновых терминалов, говорится в сообщении "ВТБ Капитала".

Предложение направлено в отношении 46,734 миллиона акций предприятия (69,1% уставного капитала). Дата представления предложения в Банк России — 9 ноября, цена приобретения акций не указывается.

"ВТБ Капитал" направляет в ЦБ предложение о покупке акций НКХП второй раз, первый раз это произошло в октябре. Тогда оферта распространялась на 46,75 миллиона акций (69,2% уставного капитала) НКХП. Во вторник Банк России принял решение о несоответствии обязательного предложения "ВТБ Капитала" о приобретении акций НКХП и направлении предписания.

Согласно списку аффилированных лиц комбината на 30 сентября, Объединенная зерновая компания (ОЗК) владела 51% акций НКХП, банк ВТБ — 29,9%. При этом ОЗК заявляла, что не планирует менять свою долю в комбинате.

Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Компания является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК, оставшийся пакет, 50% минус одна акция, находится у группы "Сумма".