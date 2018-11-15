МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку, обязывающую госкорпорацию "ВЭБ.РФ" иметь уставный капитал не менее 70 миллиардов рублей.

Поправка внесена главой комитета Анатолием Аксаковым и его первым замом Игорем Дивинским к законопроекту о переименовании Внешэкономбанка в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" и ее утвержденном капитале. Согласно поправке, уставный капитал "ВЭБ.РФ" формируется в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом правительства РФ, но не менее 70 миллиардов рублей. Уставный капитал состоит из сформированной части и части, подлежащей последующему формированию в соответствии с данным актом.

Механизм утвержденного капитала предполагает предоставление госкорпорации денег по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Предварительно идет речь о сумме до 300 миллиардов рублей утвержденного капитала для того, чтобы сформировать кредитный портфель ВЭБа на 3 триллиона рублей, пояснял 13 ноября замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

Эти средства могут использоваться только для новых проектов, которые отберет Внешэкономбанк, если потребуется досоздание резервов. И если эти резервы "будут приближать норматив достаточности капитала к параметрам 10% + 1", тогда какая-то часть этих средств будет направлена на докапитализацию Внешэкономбанка, говорил замминистра.

Формирование утвержденного капитала будет осуществляться за счет последующего внесения дополнительных имущественных взносов в случае снижения достаточности капитала в ВЭБе до минимального уровня, установленного меморандумом, увеличенного на 1 процентный пункт. Для своевременного предоставления необходимого объема капитала будут вноситься соответствующие изменения в бюджетную роспись (т.е. корректировка закона о бюджете не потребуется).

Таким образом, госкорпорация не будет докапитализироваться напрямую, как раньше — путем получения денег из бюджета одномоментно, а станет получать их по необходимости. Это позволит ВЭБу всегда соблюдать норматив достаточности капитала, заявлял ранее его глава Игорь Шувалов: в случае риска "не вписаться" в норматив ВЭБ сможет запросить у Минфина дополнительные деньги в рамках утвержденного капитала.