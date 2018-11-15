МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ВТБ продлил до 2023 года кредитную линию "Газпрому" на 30 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

Согласно отчетности "Газпрома", в 2013 году ему была открыта кредитная линия от ВТБ на 30 миллиардов рублей со сроком погашения в 2018 году.

Ранее совет директоров "Газпрома" одобрил рост программы заимствований компании на 2018 год на 24% — до 518 миллиардов рублей. При этом СМИ сообщали, что "Газпром" якобы приостановил свою программу внешних заимствований из-за судебного разбирательства с "Нафтогазом". Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов в конце июня говорил, что компания планирует исполнить программу заимствований на 2018 год в полном объеме и уже исполнила ее почти на 50%.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.