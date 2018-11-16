МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президиум Мосгорсуда признал незаконным арест бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате денежных средств одной из входящих в структуру этого страхового общества компаний, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Президиум Мосгорсуда отменил решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и направил материал на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — сказала она.

В настоящее время Хачатуров продолжает находиться под стражей — отменено только первое решение о его аресте на два месяца, вынесенное весной, с тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась.

Хачатуров обвиняется в "присвоении или растрате". Следствие ведет Следственное управление ФСБ России. По сообщению СМИ, сумма хищений составляет около 1 миллиарда рублей.

Как пояснил РИА Новости адвокат Алексей Мельник, арестованному предъявлено обвинение в растрате денег одной из организаций, входящих в структуру "Росгосстраха". По словам адвоката, это ООО принадлежало ему, и он не понимает, как можно было похитить деньги у себя же. Хачатуров не признает вину и не понимает, в чем его обвиняют и как можно похитить имущество, которое ему же принадлежало.

Речь идет о сделке по приобретению банком "Открытие" компании "Росгосстрах" в 2017 году.

Бывший президент группы компаний "Росгосстрах" и брат арестованного Даниил Хачатуров пока фигурантом этого дела не является.