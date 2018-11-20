МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moodу's присвоило Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) долгосрочный рейтинг в местной и иностранной валютах на уровне "B3", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг в обеих валютах присвоен на уровне Not Prime (непервоклассный), что соответствует самому низкому рейтингу данной категории.

По мнению агентства, присвоенные рейтинги отражают слабую прибыльность RFHL от основной деятельности и несовпадение требований и обязательств по срокам. Среди поддерживающих факторов Moody's отмечает финансовую поддержку акционера холдинговой компании — "Онэксим", низкий аппетит к рыночным и кредитным рискам и умеренный леверидж.

Ликвидность RFHL, как считает агентство, остается уязвимой к рыночным трудностям и крупным выплатам, что отражено в уровне отношения притока ликвидности к оттоку ликвидности ниже 1х.

"Стабильный прогноз отражает ожидание Moody's того, что в ближайшие 1-1,5 года не будет происходить значительных изменений ликвидности группы, её левериджа и прибыльности", — говорится в релизе.

В холдинговую компанию Renaissance Financial Holdings Limited входит ряд компаний, формирующих группу "Ренессанс Капитал".