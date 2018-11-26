ВАШИНГТОН, 26 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Аргентины достигли соглашения по второму обзору финансовой помощи, в результате чего, в случае утверждения советом директоров МВФ, страна получит транш в 7,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении распространённом фондом.

"Персонал МВФ достиг соглашения с властями Аргентины по вопросу второго обзора в рамках программы экономической помощи по схеме stand-by. Завершение этого обзора предполагает дальнейшее утверждение исполнительным советом МВФ", — сказано в релизе.

В конце октября МВФ одобрил увеличение размера программы финансирования Аргентины до 56,3 миллиарда долларов с одобренных ранее 50 миллиардов.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Такое решение позволяло стране получить первым траншем 15 миллиардов долларов, половину из этой суммы планировалось использовать для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов долларов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.