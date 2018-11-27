МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 3 декабря в заседании по иску АО "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "ФК Открытие", о незаконности переуступки Агентством по страхованию вкладов (АСВ) прав требования к истцу на 28 миллиардов рублей банку "Трасту".

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, перерыв был объявлен по просьбе истца, чтобы он мог ознакомиться с представленным ответчиками вторым планом санации банка "Траст", принятым Банком России в марте 2018 года. Как пояснил представитель "Открытие Холдинга" в суде, в 2014 году истец был выбран инвестором первой санации "Траста", на эти цели он получил заем от АСВ в размере 28 миллиардов рублей. Эту же сумму истец в качестве займа передал банку "Траст" на улучшение ликвидности.

В мае 2018 года "Открытие Холдинг" одновременно получил уведомление от банка "Траст" о прекращении его обязательств перед истцом и от банка "Рост" о том, что АСВ передало ему права требования по договору займа между АСВ и холдингом на 28 миллиардов рублей. В своем иске, поступившем в арбитраж в июне, "Открытие Холдинг" требует признать недействительным заключенный в апреле 2018 года договор, по которому АСВ уступило банку "Рост" (в настоящее время присоединен к "Трасту") права требования к "Открытие Холдингу" на 28 миллиардов рублей.

Как ранее пояснили в пресс-службе "Открытие Холдинга", действия АСВ — недобросовестные и ущемляют интересы холдинга, поскольку у холдинга списали его права на 28 миллиардов рублей, но оставили требования к нему на ту же сумму. Ответчики – АСВ и "Траст" — иск не признали. Представитель АСВ заявил, что не понимает, в чем именно состоит нарушение прав истца.

А по словам представителя "Траста", после утверждения ЦБ 14 марта нового плана санации этого банка в соответствии с нормами закона о банкротстве его капитал был снижен до 1 рубля, дополнительную эмиссию акций выкупил Центробанк, а обязательства "Траста" перед прежними акционерами прекратились. Как отметил представитель "Траста", риски при санации несет, в том числе, и инвестор, истец "по сути, не справился с санацией", при этом он имел право оспорить прекращение обязательств "Траста" перед ним, если с этим не согласен.

На базе "Траста" в России создается Банк непрофильных активов (БНА), который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. До конца текущего года он должен консолидировать активы на 2,1-2,2 триллиона рублей. Акционерами БНА станут Фонд консолидации банковского сектора (97% акций), банк "ФК Открытие" (2% акций), и РФПИ (1% акций).