МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российские банки заинтересовались переводами клиентов на сумму в пределах 1 тысячи рублей. Как пишут "Известия", они стали требовать обоснования для таких переводов, а в случае непредставления требуемых документов – блокировать карту. Таким способом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.

О проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. Однако упомянутые в публикации банки уже заявили, что никаких массовых блокировок переводов клиентов не проводится. В Сбербанке сообщили, что бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля банка, речь идет лишь о защите от мошенничества, когда клиента просят подтвердить операцию, если она вызывает сомнения.

Тинькофф банк также заверил, что блокирует операции только в отдельных случаях при подозрении в мошенничестве. В Бинбанке сообщили, что никаких дополнительных требований к клиентам не вводили, но могут приостанавливать операции с признаками несанкционированных.

Таких признаков два – если информация о получателе перевода уже содержится в формируемой ЦБ базе данных о мошенничестве и если информация о параметрах устройств, используемых для совершения перевода через информационную систему, совпадает с информацией о параметрах устройств из базы данных. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента.

ЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА

В ЦБ РФ констатировали, что массовых обращений клиентов банков об отказе в проведении платежей регулятор не получал. С тем, что тотальной блокировки карт нет, согласны и опрошенные "Прайм" эксперты.

По закону, банки имеют право блокировать карту клиента в связи с заявлением о ее пропаже. Кроме того, есть возможность блокировки счета со стороны службы судебных приставов, но лишь по решению суда. Все остальное – самодеятельность банков, считает эксперт московского отделения "Опоры России" Владимир Григорьев.

"В настоящее время нет четкого регламента приостановки операций по банковским картам клиентов. По факту банк имеет права лишь запросить согласия клиента на операцию, если она отличается от стандартной. Однако банки могут проявлять личную инициативу. Такую возможность дают ужесточение фискальной политики и требования ФЗ 115 о противодействии легализации преступных доходов", — отметил он.

В настоящее время готовится четкий регламент блокировки счетов, в котором должны быть прописаны все связанные с этим моменты — когда это происходит, какие документы потребуются для разблокировки, как в этом случае вести взаимодействие с клиентом. Это поможет навести порядок и добавит определенности.

Последние годы наблюдается планомерное ужесточение подходов банков к анализу проводимых клиентами платежей, согласен замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. "Это обусловлено более пристальным вниманием со стороны регулятора, уделяемым наличию признаков мошенничества и сомнительности в клиентских операциях", — отметил он.

По данным регулятора, объем всех несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, эмитированных на территории страны, в 2017 году составил 961,3 млн рублей, что меньше аналогичного показателя за 2016 года на 10,6%.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КЭШ

Эксперты не исключают, что банки действительно получат полномочия для блокировки карт при переводах p2p на небольшие суммы.

"Это доставит неудобства клиентам и полностью абсурдно с точки зрения борьбы с мошенничеством и терроризмом. Однако такое возможно, поскольку регулярные переводы с карты на карту на одну и ту же сумму могут означать оплату услуг самозанятых, то есть, средства, с которых должен быть уплачен налог", — полагает Григорьев.

Если практика блокировки переводов станет массовой, это приведет к росту наличного денежного оборота, уверен он. Самозанятые, которые вовсе не горят желанием создавать налогооблагаемую базу, начнут массово отказываться от банковских сервисов и переходить на наличный расчет.

В свою очередь Полухин считает маловероятным массовое распространение практики детального анализа столь незначительных по сумме операций, в том числе в связи с высокими трудозатратами для банков.

"Навряд ли карточные переводы среди клиентов существенно потеряют в своей популярности и возникающие разовые ситуации заставят пользователей от них отказаться. Но потенциально запросы информации для пояснения экономического смысла таких операций могут привести к снижению частоты их осуществления клиентами и смене клиентом банка обслуживания", — предположил он.