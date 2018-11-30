МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Банк России заметил на рынке стремительный рост сомнительных валютно-обменных операций с наличными, сообщает газета "Ведомости". Махинации с валютой выявлены как в крупных, так и в небольших банках. Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы — как правило, не менее 100 тысяч долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Кто эти люди, покупающие наличную валюту на такие суммы, остается для ЦБ тайной.

Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, а конечные заказчики денег — торгово-оптовые предприятия и рынки, убеждены в Банке России. На этом фоне регулятор посоветовал банкам сделать упор на антиотмывочные процедуры. ЦБ напомнил, что банки вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк просто усомнился в чистоте его операции. Непонятливым кредитным организациям ЦБ пригрозил ограничениями и отзывом лицензии.

Описанная в СМИ история довольно противоречива, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Покупка валюты для физического лица на большие суммы – непростая задача, особенно, если речь идет о продаже 6,7 миллиона рублей ежедневно. Как минимум, необходимо предупредить банк о готовящейся операции, чтобы ему физически хватило долларов для обмена. Вероятно, теневой сектор активизировал отмывание незаконно полученных средств.

И хотя вряд ли действия ЦБ сильно отразятся на большей части клиентских операций с валютой, скорее всего, именно обычные граждане столкнутся с усилением контроля за происхождением денежных средств.

ЧТО-ТО НЕ ТАК

"Что-то в этой истории не так", — говорит старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Во-первых, по ее словам, сложно представить, что физическое лицо ежедневно, а то и пару раз за день приобретает большой объем наличности у банка. Как минимум, это должен предварять телефонный звонок с заказом сумм: у небольших банков, как правило, нет на руках серьезных объемов наличных, их привозят под конкретную сделку.

Во-вторых, если речь идет о суммах не менее 100 тысячах долларов за сделку (6,7 миллиона рублей по текущему курсу), разумнее пользоваться услугами инкассаторов, если финансы передаются из банка в банк или обменник. В-третьих, есть сомнения в том, что вся передача денег делается под камерами.

В данном случае регулятор указывает на "нестандартные" операции клиентов по покупке валюты, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Такие клиенты являются лишь номинальными покупателями валютных средств, бенефициарами в данном случае могут выступать рыночные игроки или бизнес, полагает он.

По его мнению, такая околотеневая практика могла активизироваться в условиях ужесточения надзорного контроля со стороны ЦБ. Ранее аналогичные операции компании, которым требуется валюта, могли осуществлять с некрупными игроками банковского сектора напрямую без посредников в виде физически лиц. Однако в процессе оздоровления банковского сектора многие такие организации уже лишились лицензии.

ЧТО ЖДЕТ ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН

Сигналы ЦБ вряд ли могут коснуться большей части клиентских операций по покупке валюты, так как регулятор обращает внимание на движения крупных сумм, говорит Покатович. По его словам, определение "крупной суммы" происходит на индивидуальной основе внутри каждого банка, но под него, в целом, могут попадать операции на суммы свыше 30-40 тысяч долларов.

Как видно, к банкам у ЦБ нет претензий, отмечает Бодрова. Однако подобное предписание может осложнить процесс покупки иностранной валюты физическим лицам, например, для зарубежных каникул. Очень сложно будет объяснить кассиру в банке, что человек накопил рубли, откладывая с зарплаты, чтобы купить 5-6 тысяч долларов.

"Контроль за происхождением средств спустится именно на уровень потребителя, в этом можно быть уверенным", — убеждена она.

По мнению эксперта ИФК "Солид" Дмитрия Балакина, купленная валюта может накапливаться на фоне внешних рисков в ожидании дальнейшей девальвации рубля, либо речь идет о теневых обменах наличной валюты на десятки миллионов долларов.

Активность физических лиц по покупке валюты сейчас несравнимо меньше, чем в 2014-2015 годах. "Поэтому на тайных скупщиков, вероятно, приходится более 70% всего оборота физических лиц, исходя из данных Банка России", — не исключает он.

ТЕНЕВОЙ СЕКТОР

Ежемесячный чистый спрос на валюту с учетом продаж достигает трех миллиардов долларов, оценивает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. По ее мнению, вполне вероятно, что 1,5-2 миллиарда долларов в месяц может приходиться на покупки валюты, которые подпадают под категорию сомнительных.

"В действительности мы имеем дело с теневым сектором экономики, переводом "незасвеченной" выручки в валюту с целью сбережения и, возможно, даже последующего вывоза части наличных средств за рубеж", — считает она.

Аналитик не видит причин для роста теневой экономики, учитывая тренд на ужесточение надзора за сомнительными операциями. В то же время полностью избавиться от теневой экономики будет сложно, полагает она.

Частные обменные пункты, не связанные с банками, фактически являются теневым бизнесом, который может возрасти в ближайшее время в связи с возможным ухудшением экономической ситуации в стране, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова Екатерина Новикова.

"Обменники ждут возможности продавать валюту населению уже с увеличенной маржой, которую они ожидают получить после Нового года", — полагает она.

В связи с этим ЦБ важно вовремя усилить контроль за операциями банков, которые также могут иметь свой интерес в проведенных операциях, получая небольшой процент от них.

Если подобная тенденция носит системный характер, то надзорным органам следует действовать оперативно, замечает Балакин. В текущих условиях достаточно лишь одной негативной глобальной новости и валюты развивающихся стран начнут падение. На этом фоне участники теневой системы могут вести подготовку для спекулятивных заработков.

"В России физические лица традиционно кинутся покупать валюту в банках и обменниках по любым ценам, что, разумеется, и спровоцирует ее рост. Такая ситуация в стране и будет самым удачным моментом для продажи накопленных объемов спекулянтами физическим лицам", — заключает он.