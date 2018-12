ПЕКИН, 3 дек — ПРАЙМ. Китай разрешит швейцарскому банку UBS Group AG получить контроль над местным бизнесом ценных бумаг. Такое право будет впервые предоставлено какому-либо иностранному банку. Тем временем фирмы Уолл-стрит все еще ждут расширения доступа, сообщает Dow Jones.

В пятницу вечером по местному времени китайский регулятор рынка ценных бумаг заявил, что позволит UBS нарастить долю в пекинском бизнесе UBS Securities Co. до 51%. UBS Group, которому сейчас в местном предприятии принадлежит 25%, заявил, что приобретет доли у государственной компании по управлению активами China Guodian Capital Holdings и государственной компании по торговле зерном Cofco Group.

В прошлом году китайские власти пообещали повысить максимальную долю, которой могут владеть иностранные компании в бизнесах ценных бумаг, с 49% до 51%.

Китай старается показать, что он открыт для иностранных компаний, хотя некоторые эксперты говорят, что Пекин пытается наладить ситуацию с доверием к нему со стороны Европы в противовес действиям США.

Страна много лет мешкает с тем, чтобы открыть рынки ценных бумаг. Регулятор своими действиями также создал препятствие для иностранных фирм: он потребовал, чтобы для получения мажоритарной доли у компании были активы минимум на 100 млрд юаней (15,6 млрд долларов).

Регулятор Китая еще не одобрил заявку JPMorgan Chase & Co. на 51%-ную долю в новом бизнесе ценных бумаг. Некоторые компании с Уолл-стрит заинтересованы в контрольных долях, но пока не подали заявки, поскольку обдумывают требование к активам.

UBS заявил, что после наращивания доли в бизнесе 33% будут принадлежать Beijing Guoxiang Property Management Co. Ltd., а 14% – оператору автотрасс Guangdong Provincial Communication Group Co. Ltd. Оба акционера являются государственными компаниями.