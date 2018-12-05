МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещения банками информации о курсах иностранных валют к рублю. Это позволит регулятору требовать размещения такой информации внутри уполномоченных банков, а не прямо на улице.

Сейчас Банк России устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Закон также предоставляет ЦБ право устанавливать требования к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к рублю и о кросс-курсах (соотношение между двумя валютами) иностранных валют при совершении таких операций.

Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский в ноябре пояснял, что формально валютно-обменные операции должны проводиться в соответствии с действующим законодательством только через уполномоченные банки, которые обеспечивают полную защиту интересов клиентов, в том числе с точки зрения адекватности проводимой операции.

Однако, по его словам, на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат неустановленным физическим лицам. Поэтому Банк России намерен установить требование, согласно которому курсы обмена валют должны размещаться только внутри уполномоченных банков, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои услуги и привлекать клиентов.

Помимо этого, закон позволяет резидентам РФ совершать валютные операции, связанные с исполнением или прекращением договора РЕПО, при условии, что одной из сторон такого договора является не только уполномоченный банк, как сейчас, но и профучастник рынка ценных бумаг. На данный момент совершение валютных сделок РЕПО допускается только между уполномоченными банками. Резиденты также смогут проводить валютные операции с внешними ценными бумагами при условии осуществления расчетов по итогам клиринга.