МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) намерен предоставлять гарантии по расчетам греческих компаний за российский газ, рассказал РИА Новости глава банка Дмитрий Панкин.

"Мы сейчас ведем переговоры об участии в финансовом механизме по газовым расчетам между Грецией и Россией. Мы будем предоставлять гарантии нашего банка в расчетах греческих компаний за газ, который поставляется из России", — сказал он.

Панкин отметил, что окончательной договоренности об этом пока нет, переговоры продолжаются и идут по плану.

ЧБТР — международная неправительственная организация, имеет статус органа, связанного с организацией Черноморского экономического сотрудничества, и занимается финансированием проектов в черноморском регионе. Учредителями банка являются Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдавия, Румыния, Россия, Турция и Украина. Россия председательствует в банке с июля текущего года.

Россия, Греция, Турция являются основными акционерами, их доли в уставном капитале ЧБТР составляют по 16,5% каждая. Румынии принадлежит 14%, Болгарии и Украине – по 13,5%, Азербайджану – 5%, Албании – 2%, Армении – 1% и по 0,5% — Грузии и Молдавии.