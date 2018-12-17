МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян, направивших жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ по поводу действий банков или страховщиков, по-прежнему жалуются на навязывание договора страхования при оформлении кредитного договора, сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

Согласно данным, которые Сергеева представила в понедельник на заседании экспертного совета по развитию конкуренции на финансовых рынках, за первые 11 месяцев 2018 года в ФАС поступило 168 жалоб на действия банков и страховщиков, и из них 130 приходится на навязывание договора страхования при оформлении кредита. В предыдущий год при этом наблюдался небольшой спад в количестве жалоб: в целом их поступило 148, из них 122 — на навязывание страхования. В 2016 году эти значения составляли 162 и 145 соответственно.

Заседание экспертного совета было посвящено проблемам взаимодействия банков и страховщиков при страховании заемщиков. В этом году ФАС провела опрос 60 кредитных организаций и 60 страховых компаний. Как говорил замруководителя службы Андрей Кашеваров, комментируя итоги опроса, в 22 банках принимались в основном полисы тех страховых компаний, которые имеют договоры с банком и уплачивают ему комиссионное вознаграждение.

Поясняется также, что в настоящий момент нет унифицированной системы отбора страховщиков, которая могла бы применяться банками, и в связи с этим страховые компании сообщают о порой необъяснимых отказах и преференциях тем страховщикам, которые гарантируют сотрудничество на наиболее выгодных для банка условиях.

Стороны обсуждают два возможных подхода к решению проблемы: отменить постановление правительства №386, регулирующее соглашения между кредитными и страховыми организациями, а вместе с ним и требования банков к страховщикам (за исключением действующей лицензии ЦБ), либо оставить постановление в силе, приложив к нему унифицированный список требований, которые банки могут предъявлять страховым компаниям.

Чтобы решить этот вопрос, ФАС предложила провести анкетирование по вопросу комиссионного вознаграждения. "Здесь мы затягивать не намерены. Составим анкеты, которые попросим заполнить ВСС (Всероссийский союз страховщиков — ред.) и банковские ассоциации, и попросим это сделать в определенные сроки. Я думаю, что эта работа займет точно не менее двух-трех месяцев", — сказал Кашеваров журналистам на полях заседания.