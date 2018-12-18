МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Екатерина Верейкина. Получить заем в банке по приемлемой ставке для малого бизнеса сейчас не так уж и просто: малые компании часто не могут похвастаться ни надежным залогом, ни убедительной кредитной историей. Однако, несмотря на все сложности, конкуренция среди кредитных организаций в этом сегменте весьма высока. Как будут меняться кредитные банковские ставки для малого бизнеса в ближайшее время, и заинтересован ли один из лидеров в этой сфере  — банк ВТБ в наращивании своей доли на этом рынке, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. 

- Каков ваш рыночный прогноз по средней ставке на конец года?

— Сейчас мы корректируем минимальные ставки (в 8,5%-9%) в небольшой плюс — к уровню 10%. Все-таки мы предполагаем, что такой уровень ставок и сложится по рынку. Причем ставки малому бизнесу традиционно всегда были выше. Сейчас же они практически находятся в одном ценовом диапазоне со ставками для клиентов среднего бизнеса. 

- Будет ли ВТБ участвовать в программе льготного кредитования малого бизнеса в приоритетных отраслях (программа 1706) в 2019 году? Какие компании наиболее активно кредитуются по программам господдержки? Сколько ВТБ выдал кредитов по программе и насколько вообще востребованы бизнесом такие программы?

— На данный момент ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Это программы, реализуемые совместно с Минпромторгом, министерством экономического развития, министерством сельского хозяйства и, безусловно, Корпорацией МСП. По итогам девяти месяцев 2018 года кредитный портфель ВТБ по госпрограммам превысил 100 миллиардов рублей. 

Российские рубли

Максимальная сумма кредита для МСП в России по программе "6,5%" снижена до 400 млн руб

В отношении программы 1706 —  Минэкономразвития планирует перезапустить ее в ближайшее время. Мы остаемся одним из ведущих банков по сотрудничеству в рамках этой программы, сама же она будет частично переформатирована. 

По итогам девяти месяцев по линии Программы 1706 в ВТБ действует 131 кредитное соглашение на общую сумму 10,8 миллиарда рублей. Кредитный портфель включает 105 заемщиков, зарегистрированных в 45 регионах страны, и составляет более 8 миллиардов рублей.

Мы видим высокую заинтересованность рынка в льготных механизмах господдержки — эти инструменты позволяют получить средства на развитие бизнеса на доступных условиях. В рамках решения задачи развития реального сектора мы делаем разным сегментам четкие предложения, которые должны учитывать все их особенности.

- В России со следующего года вводятся два типа банковских лицензий: универсальные – как сейчас, и базовые – с упрощенными требованиями но и ограниченными правами. ЦБ рассчитывает, что такое пропорциональное регулирование позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса. Вы не ожидаете, что малый бизнес перетечет в маленькие региональные банки, а банки с универсальными лицензиями сократят свои портфели в этом бизнесе? 

— Я не вижу какого-то сильного перераспределения рынка в пользу банка с базовой или с универсальной лицензией. Для предпринимателей сейчас банк должен быть очень продвинутым и удобным. При этом ему нужно быть системным и надежным. Малый бизнес понимает, что он сам рискует везде, и рисковать с банком он не готов. Все-таки вся конкуренция идет сейчас от сервиса. 

- В 2016 году с ВТБ были подписаны директивы о введении KPI по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу. Расскажите, выполняет ли банк условия указаний?

— По итогам 2017 года, при оценке выполнения директив, у нас было два отчетных периода. Так, с 1 января до 1 августа прирост остатка кредитного портфеля составил 8,5%, а с 1 сентября до конца года —  12,5%. Месячный прирост в среднем был 1%. Это полностью соответствовало требованиям директив. 

По этому году у нас среднемесячный прирост остатка кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательств составляет около 1,3%, а с начала года — 13,2%. Это хороший показатель. Цели у нас амбициозные:  сохранить и даже усилить этот рост, независимо от директив. Основное – это приблизиться к миллиону активных клиентов сегмента среднего и малого бизнеса.

- Какую долю ВТБ сейчас занимает на рынке МСП? 

— В сегменте среднего бизнеса мы имеем проникновение в рынок порядка 36-40%. По счетам до востребования — более 25%, а в кредитовании — около 11%. Безусловно, по всем направлениям в следующем году мы собираемся наращивать нашу долю.

- Как вы в целом оцениваете ситуацию на рынке кредитования МСП? 

— Если отдельно говорить о малом бизнесе, то ситуация такая, что на протяжении нескольких последних лет количество компаний малого бизнеса в стране находится на одном и том же уровне – порядка 6,3 миллиона компаний. Это не говорит о том, что не открываются новые компании. Открывается огромное количество и юридических лиц, и ИП. При этом большое количество предприятий укрупняется, переходит в другой сегмент, кроме того присутствует тенденция замещения: одни компании уходят, на их месте появляются другие. 

В зависимости от экономических  условий предприятия могут снижать кредитную активность, но в период экономического роста – восстанавливаются еще скорее. Это высококонкурентный сегмент для банка, потому что если вы сегодня, допустим, лидер в обслуживании какого-то сегмента малого бизнеса, то с учетом волатильности, потерять это лидерство легко.

- Есть мнение, что малый бизнес пока еще больше предпочитает занять деньги, нежели пойти в банк.

— Мне кажется, мы такой этап становления и развития даже массового нижнего сегмента все-таки проходим, может, даже прошли уже. Требования к бизнесу кардинально поменялись, и, соответственно, предложения банков также скорректировались. Кредиты и условия входа уже не такие дорогие. Все наши действия и усилия сейчас направлены как раз на то, чтобы предприниматель чувствовал себя как корпоративный клиент, как компания. Мы должны обеспечить его сервисами без необходимости вести лишнюю бухгалтерскую работу, дать простые и удобные инструменты, не требующие привлечения финансовых и маркетинговых служб. Ведь он просто не всегда может себе это позволить.

- ВТБ отчитался за результаты за 9 месяцев. Как вы оцениваете итоги по МСП?

— У нас достаточно весомые результаты в этом сегменте. Наибольших успехов мы достигли в работе с клиентами с выручкой свыше миллиарда рублей. На сегодня кредитный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса составляет уже более 1 триллиона рублей, а портфель пассивов — 1,3 триллиона рублей. Это достаточно существенные цифры. 

Мы сейчас делаем очень большой упор на развитие в регионах с целью нарастить присутствие в малом бизнесе. Это важнейший сегмент для развития экономики страны, и плотная работа с ним – задача номер один для наших региональных подразделений по всей стране. А вообще стратегическая цель — сделать ВТБ абсолютным банком первого выбора. К концу года наш кредитный портфель должен превысить 1,1 триллиона рублей, ожидаем рост с начала года около 20%. Портфель пассивов будет примерно на уровне 1,4 триллиона рублей.

- Со следующего года закон о страховании вкладов будет распространяться не только на граждан, но и на малый бизнес. Насколько это отразится на ВТБ с точки зрения взносов в фонд обязательного страхования? 

— Безусловно, нововведение ориентировано на защиту юридических лиц и малых предприятий, и оно, конечно, будет способствовать повышению экономической безопасности данного сегмента корпоративных клиентов. В законе под вкладами понимают как срочные депозиты, так и расчетные счета. И если физические лица, которые живут в условиях работы этого законодательства достаточно давно, в основном размещают свои средства во вклады, то малый бизнес и ИП используют, как правило, расчетные счета.

Распространение системы страхования вкладов на малые предприятия означает для нашего банка дополнительные взносы в фонд обязательного страхования вкладов свыше 2,8 миллиарда рублей ежегодно. Эта сумма будет увеличиваться по мере увеличения остатков на счетах малых предприятий. Конечно, в абсолютном выражении это достаточно значимые величины, но для крупного и надежного банка они не будут критичными. 

При этом мы не ожидаем каких-то значительных изменений объема размещения средств со стороны малых предприятий.   

- Сколько в настоящий момент в ВТБ активных клиентов МСБ?

— У нас сейчас более 500 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. И наша основная стратегическая цель – в перспективе 2-3 лет нарастить  количество активных клиентов до миллиона. 

- Растет или, наоборот, сокращается проблемная задолженность клиентов МСП? 

— Доля просроченной задолженности у нас находится на небольшом уровне – около 6%, за год данный показатель не изменился. Но это говорит, наверное, больше не о рынке, а о качестве управления рисками в банке ВТБ. У нас уровень риска находится на оптимальном уровне, хотя сегмент МСП — один из самых рискованных для банков.  Он отличается слабыми залогами, в нем больше доля необеспеченных сделок. 

Поэтому банки совершенствуют систему управления рисками, выбирают для себя оптимальные проекты и клиентов, умеют оценивать их финансовое состояние самыми современными подходами кредитного и финансового анализа. Безусловно, у ВТБ нет планов отказываться от кредитования этого сегмента. 

- Вы можете назвать более рискованные сегменты для банков?

— Безусловно, у каждого банка есть отраслевые риски: они были, есть и будут. Например, в какое-то время пользуются спросом товары премиум-сегмента, в другое — товары массового потребления. Но в банке мы все-таки принимаем решения, смотря на определенную компанию, а не на всю отрасль в целом. Менеджмент компании, управление, ведение хозяйственной деятельности и финансов, кредитная нагрузка – все это очень важно. Так что мой ответ — есть более надежные и менее надежные компании, чем какие-то ярко выраженные отраслевые риски. 

В то же время, если говорить об отраслях в целом, стоит отметить сельское хозяйство. ВТБ раньше не был банком, который активно работал с данной отраслью, сейчас же мы один из ведущих банков в стране в этом направлении. В октябре ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Мы намерены расширять взаимодействие в области поддержки развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическим вопросам. 28 августа 2018

Путин предложил продлить надзорные каникулы для малого бизнеса еще на 2 года

Неплохо чувствует себя фармацевтика – есть новые интересные проекты, в которых мы тоже участвуем. По-прежнему успешно работаем с региональным ритейлом.

- Как в банке развиваются дистанционные каналы обслуживания, предпочитает ли малый бизнес уходить в онлайн? 

— Основная масса и объем бизнеса по-прежнему ведется через сеть точек продаж банка. У нас одна из самых широких сетей обслуживания клиентов в стране, и мы не собираемся от нее отказываться. Поэтому физическая сеть, безусловно, остается, она генерирует для нас основные объемы продаж. Но мы планируем свое внимание сосредоточить и на развитии дистанционных каналов, на создании цифровых сервисов во всех проявлениях: улучшенный колл-центр, онлайн-продажи, развитие партнерских и агентских программ. 

Наша программа по развитию среднего и малого бизнеса предусматривает как раз внедрение новой модели продаж, ориентированной на гармоничную комбинацию элементов традиционной и цифровой бизнес-модели. Мы ее называем мультиканальная модель. В идеале хочется видеть как минимум порядка 30%, а может, и больше продаж через онлайн-каналы в перспективе двух-трех лет. До 2022 года хотелось бы это сделать. Пока эта цифра гораздо скромнее. Причем я думаю, что рынок пока к этому готов меньше, чем банки.