МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Екатерина Верейкина. Получить заем в банке по приемлемой ставке для малого бизнеса сейчас не так уж и просто: малые компании часто не могут похвастаться ни надежным залогом, ни убедительной кредитной историей. Однако, несмотря на все сложности, конкуренция среди кредитных организаций в этом сегменте весьма высока. Как будут меняться кредитные банковские ставки для малого бизнеса в ближайшее время, и заинтересован ли один из лидеров в этой сфере — банк ВТБ в наращивании своей доли на этом рынке, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

- Каков ваш рыночный прогноз по средней ставке на конец года?

— Сейчас мы корректируем минимальные ставки (в 8,5%-9%) в небольшой плюс — к уровню 10%. Все-таки мы предполагаем, что такой уровень ставок и сложится по рынку. Причем ставки малому бизнесу традиционно всегда были выше. Сейчас же они практически находятся в одном ценовом диапазоне со ставками для клиентов среднего бизнеса.

- Будет ли ВТБ участвовать в программе льготного кредитования малого бизнеса в приоритетных отраслях (программа 1706) в 2019 году? Какие компании наиболее активно кредитуются по программам господдержки? Сколько ВТБ выдал кредитов по программе и насколько вообще востребованы бизнесом такие программы?

— На данный момент ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Это программы, реализуемые совместно с Минпромторгом, министерством экономического развития, министерством сельского хозяйства и, безусловно, Корпорацией МСП. По итогам девяти месяцев 2018 года кредитный портфель ВТБ по госпрограммам превысил 100 миллиардов рублей.

В отношении программы 1706 — Минэкономразвития планирует перезапустить ее в ближайшее время. Мы остаемся одним из ведущих банков по сотрудничеству в рамках этой программы, сама же она будет частично переформатирована.

По итогам девяти месяцев по линии Программы 1706 в ВТБ действует 131 кредитное соглашение на общую сумму 10,8 миллиарда рублей. Кредитный портфель включает 105 заемщиков, зарегистрированных в 45 регионах страны, и составляет более 8 миллиардов рублей.

Мы видим высокую заинтересованность рынка в льготных механизмах господдержки — эти инструменты позволяют получить средства на развитие бизнеса на доступных условиях. В рамках решения задачи развития реального сектора мы делаем разным сегментам четкие предложения, которые должны учитывать все их особенности.

- В России со следующего года вводятся два типа банковских лицензий: универсальные – как сейчас, и базовые – с упрощенными требованиями но и ограниченными правами. ЦБ рассчитывает, что такое пропорциональное регулирование позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса. Вы не ожидаете, что малый бизнес перетечет в маленькие региональные банки, а банки с универсальными лицензиями сократят свои портфели в этом бизнесе?

— Я не вижу какого-то сильного перераспределения рынка в пользу банка с базовой или с универсальной лицензией. Для предпринимателей сейчас банк должен быть очень продвинутым и удобным. При этом ему нужно быть системным и надежным. Малый бизнес понимает, что он сам рискует везде, и рисковать с банком он не готов. Все-таки вся конкуренция идет сейчас от сервиса.

- В 2016 году с ВТБ были подписаны директивы о введении KPI по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу. Расскажите, выполняет ли банк условия указаний?

— По итогам 2017 года, при оценке выполнения директив, у нас было два отчетных периода. Так, с 1 января до 1 августа прирост остатка кредитного портфеля составил 8,5%, а с 1 сентября до конца года — 12,5%. Месячный прирост в среднем был 1%. Это полностью соответствовало требованиям директив.

По этому году у нас среднемесячный прирост остатка кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательств составляет около 1,3%, а с начала года — 13,2%. Это хороший показатель. Цели у нас амбициозные: сохранить и даже усилить этот рост, независимо от директив. Основное – это приблизиться к миллиону активных клиентов сегмента среднего и малого бизнеса.

- Какую долю ВТБ сейчас занимает на рынке МСП?

— В сегменте среднего бизнеса мы имеем проникновение в рынок порядка 36-40%. По счетам до востребования — более 25%, а в кредитовании — около 11%. Безусловно, по всем направлениям в следующем году мы собираемся наращивать нашу долю.

- Как вы в целом оцениваете ситуацию на рынке кредитования МСП?

— Если отдельно говорить о малом бизнесе, то ситуация такая, что на протяжении нескольких последних лет количество компаний малого бизнеса в стране находится на одном и том же уровне – порядка 6,3 миллиона компаний. Это не говорит о том, что не открываются новые компании. Открывается огромное количество и юридических лиц, и ИП. При этом большое количество предприятий укрупняется, переходит в другой сегмент, кроме того присутствует тенденция замещения: одни компании уходят, на их месте появляются другие.

В зависимости от экономических условий предприятия могут снижать кредитную активность, но в период экономического роста – восстанавливаются еще скорее. Это высококонкурентный сегмент для банка, потому что если вы сегодня, допустим, лидер в обслуживании какого-то сегмента малого бизнеса, то с учетом волатильности, потерять это лидерство легко.

- Есть мнение, что малый бизнес пока еще больше предпочитает занять деньги, нежели пойти в банк.

— Мне кажется, мы такой этап становления и развития даже массового нижнего сегмента все-таки проходим, может, даже прошли уже. Требования к бизнесу кардинально поменялись, и, соответственно, предложения банков также скорректировались. Кредиты и условия входа уже не такие дорогие. Все наши действия и усилия сейчас направлены как раз на то, чтобы предприниматель чувствовал себя как корпоративный клиент, как компания. Мы должны обеспечить его сервисами без необходимости вести лишнюю бухгалтерскую работу, дать простые и удобные инструменты, не требующие привлечения финансовых и маркетинговых служб. Ведь он просто не всегда может себе это позволить.

- ВТБ отчитался за результаты за 9 месяцев. Как вы оцениваете итоги по МСП?

— У нас достаточно весомые результаты в этом сегменте. Наибольших успехов мы достигли в работе с клиентами с выручкой свыше миллиарда рублей. На сегодня кредитный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса составляет уже более 1 триллиона рублей, а портфель пассивов — 1,3 триллиона рублей. Это достаточно существенные цифры.

Мы сейчас делаем очень большой упор на развитие в регионах с целью нарастить присутствие в малом бизнесе. Это важнейший сегмент для развития экономики страны, и плотная работа с ним – задача номер один для наших региональных подразделений по всей стране. А вообще стратегическая цель — сделать ВТБ абсолютным банком первого выбора. К концу года наш кредитный портфель должен превысить 1,1 триллиона рублей, ожидаем рост с начала года около 20%. Портфель пассивов будет примерно на уровне 1,4 триллиона рублей.

- Со следующего года закон о страховании вкладов будет распространяться не только на граждан, но и на малый бизнес. Насколько это отразится на ВТБ с точки зрения взносов в фонд обязательного страхования?

— Безусловно, нововведение ориентировано на защиту юридических лиц и малых предприятий, и оно, конечно, будет способствовать повышению экономической безопасности данного сегмента корпоративных клиентов. В законе под вкладами понимают как срочные депозиты, так и расчетные счета. И если физические лица, которые живут в условиях работы этого законодательства достаточно давно, в основном размещают свои средства во вклады, то малый бизнес и ИП используют, как правило, расчетные счета.

Распространение системы страхования вкладов на малые предприятия означает для нашего банка дополнительные взносы в фонд обязательного страхования вкладов свыше 2,8 миллиарда рублей ежегодно. Эта сумма будет увеличиваться по мере увеличения остатков на счетах малых предприятий. Конечно, в абсолютном выражении это достаточно значимые величины, но для крупного и надежного банка они не будут критичными.

При этом мы не ожидаем каких-то значительных изменений объема размещения средств со стороны малых предприятий.

- Сколько в настоящий момент в ВТБ активных клиентов МСБ?

— У нас сейчас более 500 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. И наша основная стратегическая цель – в перспективе 2-3 лет нарастить количество активных клиентов до миллиона.

- Растет или, наоборот, сокращается проблемная задолженность клиентов МСП?

— Доля просроченной задолженности у нас находится на небольшом уровне – около 6%, за год данный показатель не изменился. Но это говорит, наверное, больше не о рынке, а о качестве управления рисками в банке ВТБ. У нас уровень риска находится на оптимальном уровне, хотя сегмент МСП — один из самых рискованных для банков. Он отличается слабыми залогами, в нем больше доля необеспеченных сделок.

Поэтому банки совершенствуют систему управления рисками, выбирают для себя оптимальные проекты и клиентов, умеют оценивать их финансовое состояние самыми современными подходами кредитного и финансового анализа. Безусловно, у ВТБ нет планов отказываться от кредитования этого сегмента.

- Вы можете назвать более рискованные сегменты для банков?

— Безусловно, у каждого банка есть отраслевые риски: они были, есть и будут. Например, в какое-то время пользуются спросом товары премиум-сегмента, в другое — товары массового потребления. Но в банке мы все-таки принимаем решения, смотря на определенную компанию, а не на всю отрасль в целом. Менеджмент компании, управление, ведение хозяйственной деятельности и финансов, кредитная нагрузка – все это очень важно. Так что мой ответ — есть более надежные и менее надежные компании, чем какие-то ярко выраженные отраслевые риски.

В то же время, если говорить об отраслях в целом, стоит отметить сельское хозяйство. ВТБ раньше не был банком, который активно работал с данной отраслью, сейчас же мы один из ведущих банков в стране в этом направлении. В октябре ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Мы намерены расширять взаимодействие в области поддержки развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России.

Неплохо чувствует себя фармацевтика – есть новые интересные проекты, в которых мы тоже участвуем. По-прежнему успешно работаем с региональным ритейлом.

- Как в банке развиваются дистанционные каналы обслуживания, предпочитает ли малый бизнес уходить в онлайн?

— Основная масса и объем бизнеса по-прежнему ведется через сеть точек продаж банка. У нас одна из самых широких сетей обслуживания клиентов в стране, и мы не собираемся от нее отказываться. Поэтому физическая сеть, безусловно, остается, она генерирует для нас основные объемы продаж. Но мы планируем свое внимание сосредоточить и на развитии дистанционных каналов, на создании цифровых сервисов во всех проявлениях: улучшенный колл-центр, онлайн-продажи, развитие партнерских и агентских программ.

Наша программа по развитию среднего и малого бизнеса предусматривает как раз внедрение новой модели продаж, ориентированной на гармоничную комбинацию элементов традиционной и цифровой бизнес-модели. Мы ее называем мультиканальная модель. В идеале хочется видеть как минимум порядка 30%, а может, и больше продаж через онлайн-каналы в перспективе двух-трех лет. До 2022 года хотелось бы это сделать. Пока эта цифра гораздо скромнее. Причем я думаю, что рынок пока к этому готов меньше, чем банки.