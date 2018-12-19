МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 92 /2046/.
В "Вестнике…" опубликованы Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2016–2018 годы.
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 92 /2046/.
В "Вестнике…" опубликованы Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2016–2018 годы.
https://1prime.ru/finance/20181219/829558133.html
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