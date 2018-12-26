МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Состоятельные россияне в предыдущие годы предпочитали хранить свои деньги преимущественно в зарубежных юрисдикциях, но в 2018 году из-за санкций и политики деофшоризации капиталы начали возвращаться в Россию. Российские инвестбанки подготовились к встрече и уже предлагают инвесторам широкий выбор инструментов. Куда лучше инвестировать в период санкций и высокой нестабильности в мире, какую валюту предпочитают российские инвесторы и какие вложения россиян оказались наиболее выигрышными в уходящем году, рассказала в интервью агентству "Прайм" генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.

- Евросоюз недавно в очередной раз продлил санкции к России, не теряет актуальности и вопрос об ограничениях со стороны США. Как инвесторам реагировать на заявления политиков?

— Тема санкций уже несколько лет витает в воздухе, все к ней привыкли. При этом ожидания новых шагов зачастую вызывают у участников рынка большую нервозность, чем фактическое развитие событий. Иногда даже наблюдается рост рынка, как только санкции объявляются, потому что в цены были заложены более серьезные опасения. Для инвестирования важен общий контекст: не только геополитика, но и Brexit, и торговая война США и Китаем, и цены на нефть, которые в этом году достаточно волатильны.

- Изменилось ли поведение состоятельных российских клиентов за санкционный период?

— Если раньше тренд был однозначным и порядка 70% капитала состоятельных частных инвесторов находилось в иностранных юрисдикциях, то в 2018 году мы впервые столкнулись с ощутимым возвратом средств в Россию. Этому способствует и появление новых инструментов на рынке, и создание удобной инфраструктуры для инвестирования крупного капитала. Например, мы начали формировать для клиентов персональные фонды на базе ЗПИФов — это совсем новый для России механизм. Раньше для решения аналогичных задач использовались только трасты, базирующиеся за рубежом.

Переток еще был связан с амнистией капитала, деофшоризацией. Плюс, сказалось некоторое напряжение клиентов из-за того, что в иностранных банках к ним точечно ужесточаются требования со стороны комплаенса (службы внутреннего контроля за соблюдением норм законодательства – ред.) из-за санкций.

Многие частные инвесторы с суммами условно до пяти миллионов долларов, сейчас не видят смысла держать там эти деньги. Они возвращают капитал в Россию и доверяют его российским профучастникам финрынка. С начала года УК "Альфа-Капитал" зафиксировала приток только в персональные фонды на базе ЗПИФов более чем на 20 миллиардов рублей – это без учета других наших продуктов.

- На ваш взгляд, куда выгодно инвестировать в период антироссийских санкций и всеобщей турбулентности в мире? Что сейчас является защитным активом?

— В такие сложные времена самым важным становится правило диверсификации портфеля по классам активов. Так, после определенной коррекции подходящими для входа выглядят многие долговые ценные бумаги, прежде всего еврооблигации качественных российских эмитентов. Привлекательные идеи можно найти и на рынке акций отечественных компаний, который в этом году в целом показал хороший результат.

Например, наш ПИФ ликвидных российских акций принес инвесторам порядка 27% в рублях год к году – это выше роста индекса Мосбиржи за тот же период. Кроме того, формируются точки для входа на американский рынок после прошедшей на нем коррекции. Технически такие инвестиции можно осуществить в том числе путем покупки паев нового биржевого фонда "Технологии 100" с "зеркалом" на индекс NASDAQ

Мы видим, что российские клиенты в период санкций паническим настроениям не подвержены. Не наблюдается и значимого перетока средств в традиционный защитный актив — золото. На рынке драгметаллов, скорее, есть некоторый устойчивый рост цен только по палладию.

- В какие же валюты инвестировать?

— По-прежнему в рубли, доллары и определенную часть портфеля – в евро. Но особенность текущего года состоит в том, что клиенты начинают приглядываться также к другим валютам, таким как юань – на него уже есть спрос – и швейцарский франк.

Единственное – стоит отметить, если раньше британский фунт пользовался достаточно большим спросом и нередко занимал порядка 3-5% в инвестиционных портфелях, то сейчас этого нет. На фоне Brexit никто не решается идти на риски и остается в более надежных валютах.

При этом, если внимательно посмотреть, то с долларом и евро тоже есть свои нюансы. В первом случае это повышение процентных ставок со стороны ФРС: в последнее время риторика регулятора становится более мягкой. Во втором – планируемая отставка главы ЕЦБ Марио Драги в ноябре следующего года, на фоне чего возможно изменение денежно-кредитной политики в еврозоне и отход от нынешней нулевой ставки.

В любом случае наша позиция в том, что основная доля инвестиций должна делаться в той валюте, в которой вы несете расходы. У наших клиентов это рубли. А диверсификация обеспечивается за счет долларов плюс какие-то аккуратные дополнения.

- На ваш взгляд, какой курс рубля к доллару и евро можно ожидать в 2019 году?

— Если исходить из предположения, что санкционное давление не претерпит радикальных изменений, то стоит ожидать небольшого ослабления рубля к доллару США. Свою роль должно сыграть повышение инфляционных рисков в начале года из-за НДС. Мы полагаем, что Центробанк будет стараться использовать все возможности для снижения инфляционных ожиданий, в том числе за счет уменьшения волатильности в рубле.

- В конце прошлого и начале этого года эксперты рынка говорили о том, что снижение депозитных ставок может обеспечить приток клиентов на рынок акций и облигаций, в частности в ИИСы. Сейчас некоторые банки стали поднимать ставки. У вас нет опасений, что приток этот может замедлиться или вообще остановиться?

— В 2017 году прошла волна снижения процентных ставок и наблюдался серьезнейший переток средств вкладчиков в индустрию инвестиций. И в этом году рынок розничных ПИФов продемонстрировал рост в 90 миллиардов рублей – это абсолютный исторический рекорд. В сегменте индивидуального доверительного управления предварительно мы оцениваем приток в 200 миллиардов рублей. Рынок ИИСов тоже развивается – Московская биржа отмечала, что их количество перешагнуло за полмиллиона.

Я не исключаю некоторого замедления притоков в течение первого полугодия 2019 года, которое может быть связано с повышением процентных ставок в банках. Но в целом интерес к инвестициям сохранится. За счет того, что склонность к риску у розничных инвесторов выше, будут востребованы вложения не только в облигации, но и в акции. Думаю, что трендом номер один, характерным для первого полугодия, станет приток средств в сбалансированные ПИФы и фонды акций.

Розничные инвесторы становятся более профессиональными – сравнивают доходности финансовых продуктов, анализируют динамику и делают выводы. Если пять лет назад в кризисные моменты многие сильно нервничали, то сейчас более взвешенно принимают решения и не испытывают страха перед альтернативными депозитам инструментами.

- В ноябре впервые с июля 2015 года УК зафиксировали отток средств пайщиков из открытых фондов. На ваш взгляд, это начало смены тренда?

— Некоторые игроки продемонстрировали плюсовые значения, другие – минусовые. Это зависит в том числе от того, какие каналы продаж были задействованы и какие фонды представлены в продуктовой линейке. Оттоки наблюдались из облигационных ПИФов, притоки — в фонды акций и смешанные. Те компании, которые предлагают клиентам свои продукты исключительно через банки (а у банков прошло сезонное повышение ставок по депозитам), пострадали больше участников рынка с диверсифицированными каналами продаж. Примерно такой же может быть картина в ближайшие месяцы.

В то же время немаловажно, что мы входим в 2019 год с новыми инструментами, привлекательными для инвесторов. Теперь наша индустрия предлагает, например, не только рублевые ПИФы, но и долларовые биржевые фонды.

- Как обстоят дела с притоком-оттоком средств пайщиков в УК "Альфа-Капитал"?

— Как я уже отмечала, в этом году мы вновь получили приток средств в ПИФы. У нас есть собственные продажи, в том числе по онлайн-каналам, что позволяет нам обеспечивать донесение инвестиционных услуг до клиентов даже в такие периоды, когда банкам нужна ликвидность и они повышают ставки по депозитам.

Кстати, онлайн-каналы радуют нас темпами развития: ими воспользовались уже почти 26 тысяч инвесторов – это около 2,5 миллиардов рублей чистого привлечения. За последний месяц 63% клиентов розничных ПИФов приобрели паи именно онлайн. Если раньше чаще использовались личные кабинеты на сайтах, то сейчас среди каналов наиболее заметные результаты показывают мобильные приложения, то есть все уходит в цифру.

- Как изменилась с начала этого года динамика активов под управлением УК "Альфа-Капитал", количество клиентов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года?

— Для нас это год убедительных показателей роста. Активы компании превысили отметку в 330 миллиардов рублей, то есть порядка 5 миллиардов долларов, что соответствует уровню топ-10 коммерческих банков РФ по показателю "средства физических лиц". Чистые привлечения составили более 75 миллиардов рублей – уровень топ-7 коммерческих банков по притокам средств физиков. Во многих западных станах управляющие компании по размеру крупнее банков, и мы к этому тоже постепенно идем.

На международном рынке мы подобрались к топ-500 ведущих представителей индустрии. По ряду направлений мы уже крупнее, чем, например, средние бельгийские или итальянские управляющие компании. То есть наш рынок становится абсолютно конкурентоспособным и на международной арене – это не может не радовать. С точки зрения клиентской базы мы тоже растем – у нас больше 1,1 миллиона клиентов. Причем их средний срок нахождения в компании превысил рекордные 5,2 года.

- Сколько с начала этого года УК "Альфа-Капитал" заработала для клиентов по разным инструментам? Какие ожидания по инструментам оправдались, какие нет? Какие у компании планы на 2019 год?

— Этот год был сложным, очень волатильным, падение происходило на многих рынках, поэтому показатели варьируются в зависимости от инвестиционного продукта. На середину декабря наши еврооблигационные стратегии показали небольшие, но минусовые результаты. При этом хорошие цифры были получены по продуктам, связанным с российским рынком акций: фонд "Альфа-Капитал Баланс" продемонстрировал +14%, ПИФ ликвидных акций +27%.

- Во время запуска биржевого фонда "Технологии 100" под управлением УК "Альфа-Капитал", который ориентирован на индекс NASDAQ 100, вы отметили, что УК рассматривает и европейский рынок. Какие европейские площадки вам интересны для формирования нового инструмента?

— Пока не готова озвучивать окончательную концепцию, мы ее дорабатываем. Но, наверное, предложить возможность инвестировать в ключевые компании европейского рынка было бы интересно. Сколько их будет: 50 или 100 лучших – это пока вопрос. Какие индексы? Наиболее понятный DAX, который связан непосредственно с немецким рынком. Но нам кажется, что, может быть, стоит не фокусироваться на какой-то отдельно взятой стране, а действовать комплексно и выбрать лучшие бумаги всей еврозоны.