МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что поедет на экономический форум в Давос, там у него уже запланирован ряд встреч.

"Были урегулированы вопросы, связанные с приемом нас в Давосе… Никаких ограничений в контактах с американцами никто не накладывал. Мы едем в Давос. По крайней мере, я", — сказал он журналистам.

По его словам, там у него запланированы различные встречи и интервью.

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг также сообщил, что планирует посетить Давосский форум.

"Планирую", — сказал он в ответ на вопрос о том, поедет ли на форум.

В начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. Затем запрет был снят, а взамен выдвинут ряд ограничений. Организаторы заявили, что примут меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям".