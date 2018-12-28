МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российские банки в октябре сократили ввоз в страну иностранной наличной валюты на 13% по сравнению с сентябрем, причем ввоз долларов сократился сильнее, чем евро, говорится в материалах Банка России.

"В октябре 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,9 миллиарда долларов, что на 13% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 15%, европейской валюты – на 9%", — говорится в материалах. Ввоз американской валюты в октябре составил 2,2 миллиарда долларов, евро — 1,6 миллиарда долларов.

По сравнению с октябрем прошлого года снижение популярности доллара еще заметнее: ввоз "американца" упал на 36%, тогда как евро — вырос на 29%. Совокупный ввоз иностранной наличной валюты сократился на 15%.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из России уполномоченными банками, в октябре текущего года по сравнению с сентябрем также снизился на 13% — до 2,3 миллиарда долларов. Вывоз американской валюты при этом увеличился на 16% — до 884 миллиона долларов, евро — уменьшился на 25%, до 1,4 миллиарда долларов.