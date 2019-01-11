МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг упала на 10%, а в пятницу продолжила снижение. Этот тренд может быть связан как с коррекцией на рынке, так и с увяданием интереса к криптовалюте, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В ходе падения в четверг вечером биткоин потерял весь прирост своей цены с начала года. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.55 мск биткоин дешевел на 3,52%, до 3,7 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 3,71% — до 3,594 тысячи долларов, при этом ранее в ходе торгов падение цены превышало 10%.

Постепенное снижение курса биткоина началось еще в начале 2018 года, на максимуме он стоил около 20 тысяч долларов.

КОРРЕКЦИЯ И СПАД ИНТЕРЕСА

Некоторые эксперты считают, что падение стоимости биткоина может быть связано со снижением интереса к нему со стороны участников рынка. Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов отметил, что согласно данным криптобирж, их клиенты выводят биткоины с торговых счетов. В среднем за последние три месяца торговые биткоин-кошельки сократились на 6-8%, а по некоторым крупным биржам вывод превысил 20%, сообщил он.

"В данных условиях снижение ликвидности отрицательно повлияло на котировки. Само падение котировки биткоина является негативом после попыток предыдущих дней закрепиться выше 4 тысяч долларов. Рост не был поддержан рынком, даже на фоне радужных прогнозов и ожиданий криптоэнтузиастов", — рассказал он, добавив, что многие инвесторы выводят средства из криптовают и вкладывают их в традиционные финактивы.

Схожее мнение у президента аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова. "Причина падения (цены — ред.) — это пессимистичное видение розничными участниками перспектив рынка. Когда участники рынка видят, что стоимость активов падает, то они начинают фиксировать убытки, тем самым ещё больше провоцируя падение. Хайп спал, информационное поле оскудело, новые деньги почти не приходят, а старые участники пытаются выйти", — считает он.

Эксперт полагает, что с учетом инвестиций в инфраструктуру майнинга биткоинов, падение цены криптовалюты ниже 2 тысяч долларов в 2019 году маловероятно. "Тем не менее, он вполне может подходить к этой отметке или даже локально её пробивать", — предупредил Поярков.

Аналитик информационно-аналитического центра компании "Альпари" Владислав Антонов, в свою очередь, считает, что падение цены биткоина на 10% — это коррекция. "За ростом и падением никаких новостей не стояло. Падение было вызвано техническими факторами…. Те, кто покупал раньше, просто вышли из длинных позиций", — уверен он.

"Сейчас рынок находится в коррекционной фазе, которая может затянуться на два-три дня. Нужно привыкнуть к таким колебаниям, так как это нормальная внутридневная волатильность для криптовалют. Сегодня биткоин подешевел к доллару на 15%, а завтра может подорожать на 25% и отыграть все потери. Общая же картина для крипторынка остается "медвежьей", пока курс биткоина не превысит 4,5 тысячи долларов", — считает он.