МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире — Citigroup Inc. — за 2018 год составила 18,045 миллиарда долларов против убытка в 6,798 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности корпорации.

Чистая разводненная прибыль корпорации в пересчете на акцию составила 6,65 доллара против прибыли в 5,53 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода увеличилась на 1%, составив 72,854 миллиарда долларов.

За вычетом налоговой выплаты в четвертом квартале 2017 года, чистая прибыль банка за год выросла на 14% в годовом выражении.