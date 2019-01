МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам 2018 года выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим годом — до 4,254 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Чистая разводненная прибыль на акцию выросла до 4,04 доллара с 3,72 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon при этом увеличилась на 5,4%, до 16,392 миллиарда долларов.

Прибыль по итогам четвертого квартала составила 870 миллионов долларов, сократившись в годовом выражении на 35,7%. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,84 доллара против 1,08 доллара год назад. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 0,93 доллара. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале выросла на 9%, до 3,146 миллиарда долларов.

"Наши показатели за период неоднозначны… несколько наших отделений инвестиционных услуг продемонстрировали рост выручки, однако выручка отделений по управлению инвестициями при этом сократилась. Уровень расходов был в целом невысоким, несмотря на значительное увеличение объема инвестиций в технологии и инфраструктуру", — приводятся в релизе слова главы банка Чарльза Шарфа (Charles W. Scharf).

BNY Mellon был образован в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке занимается управлением активами, брокерской деятельностью и консалтингом. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.