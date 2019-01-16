МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам 2018 года составила 10,459 миллиарда долларов, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее, следует из отчетности банка.

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам года выросла в 2,7 раза — до 9,86 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 25,27 доллара против 9,01 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период при этом выросла на 12%, до 36,616 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs также увеличились на 12% — до 23,461 миллиарда долларов.

Чистая прибыль финансовой организации по итогам четвертого квартала составила 2,538 миллиарда долларов против убытка в 1,928 миллиарда долларов годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам квартала составила 2,322 против убытка в 2,143 миллиарда долларов в 2017 году.

Разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал составила 6,04 доллара против убытка в 5,51 доллара годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 1% — до 8,08 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 7,5 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs выросли на 9% — до 5,150 миллиарда долларов.

По словам нового генерального директора банка Дэвида Соломона, который вступил в должность 1 октября 2018 года, банку удалось добиться хороших результатов, несмотря на сложности в брокерском бизнесе во второй половине 2018 года. По итогам года Goldman получил рекордную для банка прибыль на акцию, а также самую высокую доходность на капитал с 2009 года.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.