МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 2 /2054/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4951-У от 29.10.2018 "О порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и удаления с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о применении Банком России к банку запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53271 от 10.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4985-У от 27.11.2018 "О внесении изменений в пункты 3 и 4 Положения Банка России от 3 сентября 2018 года № 652-П "О порядке расчета размера операционного риска" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53050 от 19.12.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4986-У от 27.11.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53053 от 19.12.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4987-У от 27.11.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П "О методике определения собственных средств /капитала/ кредитных организаций /"Базель III"/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53064 от 19.12.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4988-У от 27.11.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53054 от 19.12.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4989-У от 27.11.2018 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И "Об обязательных нормативах банков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53224 от 28.12.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4995-У от 29.11.2018 "О порядке проведения анализа финансового положения страховой организации для решения вопроса об осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53146 от 25.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4997-У от 30.11.2018 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 июня 2014 года № 154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53223 от 28.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4998-У от 30.11.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 декабря 2015 года № 3871-У "О порядке составления кредитной организацией плана восстановления величины собственных средств /капитала/ и его согласования с Банком России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53220 от 28.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4999-У от 30.11.2018 "О внесении изменения в пункт 3 Указания Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У "О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53117 от 24.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-15 от 10.01.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк" ПАО "Уралтрансбанк" /г. Екатеринбург/";

— приказ № ОД-16 от 10.01.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034";

— приказ № ОД-17 от 10.01.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3270";

— приказ № ОД-18 от 10.01.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года № ОД-2772";

— приказ № ОД-42 от 14.01.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3036";

— приказ № ОД-43 от 14.01.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034";

— приказ № ОД-44 от 14.01.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2954";

— приказ № ОД-45 от 14.01.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития /г. Москва/";

— приказ № ОД-47 от 14.01.2019 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России и об отмене отдельных приказов Банка России";

— информационное письмо № ИН-015-53/80 от 28.12.2018 "О представлении сведений в Банк России";

— информационное письмо № ИН-015-44/81 от 29.12.2018 "О применении мер к микрофинансовым организациям";

— информационное письмо № ИН-014-12/84 от 29.12.2018 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения";

— методические рекомендации № 33-МР от 27.12.2018 "По работе с отдельными категориями клиентов";

— методические рекомендации № 2-МР от 14.01.2019 "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.12.2018; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.12.2018 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сообщение АСВ для вкладчиков АО АКБ "РУССОБАНК"; объявления Банка России; перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 4 квартале 2018 года.