МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россияне потратили 1,1 триллиона рублей на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Сбербанка по итогам совместного исследования с оператором фискальных данных "Платформа ОФД".

"Расходы в период с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года (включительно) составили 1,1 триллиона рублей. В среднем, рассчитываясь по безналу, россиянин потратил за праздники 16,1 тысячи рублей. Впервые за четыре года эта сумма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост на 0,23% — ред.)", — говорится в сообщении Сбербанка.

Россияне по-прежнему оставляют в супермаркетах почти треть праздничного бюджета. Покупки одежды и обуви составили всего 8,4% новогодних трат.

Средний чек в сегменте фастфуда практически не изменился по сравнению с прошлым годом, оставшись на уровне 350-360 рублей, а в кафе и ресторанах – 1,3-1,35 тысячи рублей, что на 5% больше, чем в 2017 году. Лидерами по размеру счета в заведениях общепита стали Омская, Свердловская и Нижегородская области, а Москва и Санкт-Петербург в топ-5 не попали.

Средний чек в категории "гостиницы и отели" увеличился на 13% и составил 4,2-4,25 тысячи рублей, примечательно, что этот прирост связан не со стоимостью номеров: на активный отдых и spa-процедуры россияне потратили в два раза больше, чем годом ранее.

Во время новогодних праздников клиенты Сбербанка воспользовались картами в 169 странах мира. Список самых популярных стран для новогоднего отдыха россиян изменился: Грузия заняла 5 место в рейтинге основных направлений поездок, хотя еще в 2016 году находилась на 17, существенно возросла популярность Испании и Италии – они тоже вошли в топ-5. Лидером среди стран для новогоднего отдыха осталась Белоруссия.