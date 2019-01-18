МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Уолл-стрит (Wall Street) — небольшая улица в Нью-Йорке в нижней части Манхеттена, которая по праву считается мировым финансовым центром: ежедневный оборот торговли акциями здесь составляет почти 1,5 триллиона долларов.

На Уолл-стрит находятся самая крупная по рыночной капитализации торгующихся на ней компаний фондовая биржа – Нью-Йоркская (New York Stock Exchange, NYSE), а также Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и штаб-квартиры компании NASDAQ и старейшего банка — BNY Mellon.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УОЛЛ-СТРИТ

Название улицы произошло от располагавшейся здесь в XVII веке городской стены (wall), которая являлась границей северной части Нью-Йорка. Деревянный забор был построен для защиты от английских колонистов и индейцев — коренных жителей Америки. Позже по поручению Вест-Индской компании стена была перестроена в четырехметровое укрепление.

В 1685 году местные жители проложили дорогу вдоль стены, которая впоследствии стала называться Уолл-стрит. Вскоре на ней для покупки и продажи ценных бумаг начали собираться торговцы, со временем разделившиеся на класс аукционеров и класс дилеров.

На Уолл-стрит также находился рынок рабов.

В 1792 году 24 трейдера, регулярно собиравшиеся под платаном, подписали "Платановое соглашение" о торговле ценными бумагами, послужившее началом создания фондовой биржи Нью-Йорка.

Идея данного соглашения заключалась в формировании структурированного рынка с фиксированной комиссией, без аукционных манипуляций. Трейдеры, подписавшие соглашения, брали на себя обязательства по взиманию друг с друга стандартных комиссий при проведении операций. Не подписавшие соглашение лица могли участвовать в торгах исключительно по ставке комиссии, которая была выше стандартной.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ УОЛЛ-СТРИТ

Гражданская война между Севером и Югом в 1861-1865 годах привела к неравенству в экономическом развитии в США — на фоне бедных и консервативных южных городов быстро развивались северные, в том числе Нью-Йорк, в котором появляются крупные компании и банки.

В 1889 году биржевой отчетный журнал Customers’ Afternoon Letter становится деловой газетой The Wall Street Journal.

Начало XX столетия рассматривается историком Джоном Бруксом как период расцвета Уолл-стрит.

К 1920 году экономика США переориентируется из сельскохозяйственной сферы в промышленную и финансовую, Нью-Йорк сохраняет лидирующие позиции крупнейшего финансового центра страны.

Отношения между Уолл-стрит и правительством складывались достаточно сложно. Со стороны спекулянтов появилось недовольство неоднократными попытками государства ввести налоги на проводимые операции.

Крах фондового рынка в 1929 году привел к Великой депрессии, во время которой четверть трудящихся стали безработными. В годы Нового курса и Второй мировой войны Уолл-стрит переживает кризис. При проведении операций в это время был введен запрет на получение любых кредитов со стороны государства. Таким образом, при покупке ценных бумаг, покупатель должен был оплачивать 100% стоимости из своего кармана.

Прорыв произошел лишь в 1967 году, когда объемы торгов выросли до 7,5 миллиона акций в день.

В начале нового тысячелетия Нью-Йоркская фондовая биржа по праву считалась крупнейшей и наиболее престижной на фондовом рынке.

Также следует отметить популярность трейдеров, торговавших на Уолл-стрит, таких как Уоррен Баффет и Джордж Сорос.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

— На Уолл-стрит находится первый Американский Капитолий – Федерал-холл, в котором в 1789 году прошла инаугурация президента США и был принят Билль о правах. В настоящее время в здании музей, перед входом установлен памятник первому президенту США – Джорджу Вашингтону.

— Уолл-стрит является одним из основных источников дохода Нью-Йорка – до 35%.

— Зарплата работающих на Уолл-стрит намного выше средней по США. Среднестатистический служащий Уолл-стрит получает $364 тысяч с бонусами за год. Для сравнения, зарплата доктора наук составляет примерно $81,5 тысячи в год.

— Упоминание данной улицы часто встречается в литературе и фильмах. Наиболее известные киноленты — "Уолл-стрит: деньги не спят", "Игра на понижение", "Волк с Уолл-стрит", литературные произведения — "Исповедь волка с Уолл-стрит" Терни Даффа, "Большая игра на понижение" Майкла Льюиса, "Чему я научился, потеряв миллион долларов" Джима Пола.