МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Одним из принципов существования современной мировой экономической системы является привлечение государствами заемных средств, то есть жизнь в долг. Сильной стороной этой стратегии считается возможность постоянно наращивать показатели промышленности, инвестиций и капиталов.

Тем не менее, у такого подхода есть и существенный риск – потенциальное невыполнение взятых на себя обязательств по кредитам, иначе говоря, дефолт.

Дефолт (англ. default) — нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять условия договора займа.

Иногда последствия дефолта могут быть незначительными, иногда – привести к краху политического и экономического уклада государства.

СУТЬ И ПРИЧИНЫ ДЕФОЛТА

Дефолт может случиться у государства, компании или частного лица. Он наступает как при неисполнении обязательств по выплате купонного дохода (процента), так и по основной сумме долга.

О приближении дефолта можно судить по закредитованности объекта экономической деятельности. Любые долги делятся на два вида – внешние и внутренние.

Чаще всего основные причины дефолта кроются в неумении грамотно рассчитывать свои финансовые возможности, выстраивать макроэкономическую политику и прогнозировать ситуацию на глобальных рынках.

За последние 30 лет в мире произошло несколько громких суверенных дефолтов. В 1980-х годах в Латинской Америке разразился долговой кризис, в 1994 году произошел дефолт в Мексике. Аргентина реструктуризировала долг в 2002 году.

С большими проблемами по выплатам в 2010 году из-за чрезмерных заимствований столкнулись европейский страны – Греция, Ирландия, Испания, Португалия, Исландия.

КАК ПРОИСХОДИТ ДЕФОЛТ

В современном мире большинство стран имеют дефицитный бюджет. Считается, что эффективно перераспределяемые через бюджет дополнительные средства ведут к экономическому росту в стране, что в дальнейшем должно приводить к увеличению бюджетных поступлений. Однако такой подход срабатывает только в случае, если размер бюджетного дефицита, а фактически заимствованных бюджетом средств, не выходит за определенные рамки. Так, в Евросоюзе показатель бюджетного дефицита установлен на уровне не более 3% от национального ВВП.

Превышение определенного уровня займов чревато кризисными явлениями в экономике стран и даже континентов, и в итоге может стать катализатором глобальных кризисов. Одновременно с ростом дефицита всегда растет и стоимость заимствований, что, в свою очередь, приводит к росту расходов бюджета на обслуживание госдолга (процентных расходов). Соответственно, растет и их доля в бюджете.

Расходы бюджета делятся на процентные (связанные с обслуживанием долга) и непроцентные (связанные с запланированными расходами бюджета). Резкий рост процентных расходов, например, в случае обесценения национальной валюты, приводит к неминуемому сокращению непроцентных расходов. Такая ситуация автоматически провоцирует негативные социальные и экономические последствия, так как остаются недофинансированными статьи бюджета, связанные с основными функциями государства. Именно в таком случае правительство и объявляет дефолт.

Одним из выходов является резкое сокращение расходов бюджета, а также его пополнение за счет повышения налогов и продажи принадлежащего государству имущества – приватизации.

ЕСЛИ ДЕФОЛТ НАСТУПИЛ

Самым незначительным в масштабах экономики является дефолт частного лица. Если заемщик не в состоянии платить по кредитам, его признают банкротом, а все возможное имущество конфискуют или накладывают арест, за счет которого гасится долг.

Более сильные последствия могут вызывать корпоративные дефолты. В случае невозможности компании платить по долгам, она становится фактическим банкротом. Чтобы банкротство стало юридическим, его должен признать суд.

Однако даже в случае объявления дефолта, у компании остается шанс договориться с кредиторами о реструктуризации долга. Также есть вероятность достичь соглашения с другой компанией о слиянии или поглощении с принятием обязательства оплатить прошлые долги. Если же компания не находит партнеров или ей не удается реструктуризировать кредит, после признания банкротом она ликвидируется.

Самым масштабным дефолтом является суверенный. При его наступлении все связанные с ним последствия регулируются международным правом. Чаще всего долги страны реструктуризируются. Правительство дефолтного государства договаривается с кредиторами об отсрочках платежей, изменениях условий займов и иногда даже о частичном списании долга.

Помимо этого, в такой ситуации на помощь государству-должнику приходят международные организации, например, Международный валютный фонд.

ВИДЫ ДЕФОЛТОВ

Однако не всегда дефолт может привести к банкротству. Все зависит от того, какой вид дефолта произошел у компании или государства: технический или реальный.

Технический дефолт – это нарушение сроков выплат, при котором эмитент все-таки может погасить долг, реальный – полное отсутствие платежеспособности.

При неспособности платить по долгам происходит банкротство. В свою очередь, технический дефолт означает, что заемщик не может выполнить обязательства перед кредитором в момент возникновения требования долга, но через некоторое время, скорее всего, сможет расплатиться по кредитам.

ДЕФОЛТ В РОССИИ

Дефолт в России назревал с 1992 года – с момента, когда в стране начала бурно развиваться рыночная экономика. В начале этого пути правительство выставляло высокие налоговые ставки: НДС — 28%, налог на прибыль — 32%, НДФЛ с прогрессивной шкалой в диапазоне 12-40%. Столь значительные фискальные меры были практически неподъемными для зарождавшегося бизнеса, который искал пути ухода от налогов.

Незрелая налоговая политика дала о себе знать моментально: в том же 1992 году дефицит бюджета достиг 29,4% ВВП. Несмотря на то что вплоть до 1998 года он снижался, проблема несбалансированности бюджета стояла крайне остро. Государство старалось всячески раздуть бюджетные расходы, которые финансировались как напрямую из Центробанка, так и с помощью ГКО (государственные краткосрочные облигации).

ГКО были впервые эмитированы министерством финансов РФ в мае 1993 года. По сути, рынок ГКО представлял собой классическую финансовую пирамиду, в которую были вовлечены чуть ли не все денежные ресурсы страны. На протяжении более чем трех лет деньги не выходили за пределы финансовой сферы, спекуляции с этими ценными бумагами были выгоднее, чем выпуск самой прибыльной продукции. Доходность по ГКО непосредственно перед кризисом достигала 140% годовых.

На этом фоне инвесторам было невыгодно вкладывать деньги в реальные секторы экономики. К 1997 году доходов от размещения новых ГКО перестало хватать на выплаты по старым, и к августу 1998 года государство оказалось неспособным платить по долгам – произошел суверенный дефолт, который перерос в масштабный политико-экономический кризис.

По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 миллиардов долларов, из которых 33 миллиарда пришлось на корпоративный сектор, 19 миллиардов — на граждан, 45 миллиардов — на коммерческие банки.