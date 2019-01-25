МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Количество действующий в России кредитных организаций снизилось на 14% по итогам 2018 года, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ".

По данным ЦБ, на 1 января в РФ действовало 484 кредитных организации, из которых 440 – банки.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года, с того момента начался процесс расчистки банковского сектора. В мае прошлого года Набиуллина говорила, что Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ, полностью она будет закончена в течение двух-трех лет.