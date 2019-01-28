МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу во втором квартале 2019 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 13,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении регулятора.

Сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в первом квартале может составить 10,3 миллиарда долларов, во втором квартале — 14,4 миллиарда, отмечает ЦБ.

ЦБ также уточнил оценку фактических платежей по внешнему долгу российских компаний в первом квартале 2019 года. По данным регулятора, они могут составить 10,1 миллиарда долларов (ранее ЦБ давал оценку в 10,5 миллиарда).