МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк "Дом.рф" повысил ставки по ипотеке вслед за другими участниками рынка в среднем на 0,5 процентного пункта, говорится в материалах на сайте госкомпании "Дом.рф".

В частности, ипотека в новостройках на готовое жилье, перекредитование и рефинансирование ипотеки на объекты Urban Group теперь будет выдаваться по ставке от 10,5%, под залог квартиры ипотеку можно будет получить под 11%, военную ипотеку под 10,3%, льготные региональные ипотечные программы будут финансироваться по ставке 7,5%.

ВТБ первым среди банков повысил ставку по ипотечным кредитам в новом году, с 1 января она выросла на 0,6 процентного пункта. Сбербанк, занимающий львиную долю на рынке ипотечного кредитования, увеличил ставку по ипотеке с 14 января на 1-1,2 процентного пункта.

По оценке банка "Дом.рф", в 2019 году средняя ставка выдачи будет ниже ставки текущего ипотечного портфеля банков в 12-12,5%.