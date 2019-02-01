МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Расширение потребительской активности россиян в первые месяцы 2019 года будет сдерживаться временным ускорением инфляции из-за повышения ставки НДС, такую оценку Банк России приводит в информационно-аналитическом материале "Экономика".

Основная ставка НДС в России с 1 января выросла до 20% с 18%. По данным ЦБ, в декабре 2018 года темпы роста оборота розничной торговли замедлились после всплеска в ноябре 2018 года. Тогда отмечалось их ускорение в сегменте непродовольственных товаров в условиях ожидания роста цен, в том числе за счет повышения ставки НДС, пояснил регулятор.

"В первые месяцы 2019 года расширение потребительской активности, по оценкам Банка России, будет сдерживаться временным ускорением инфляции из-за повышения ставки НДС", — пишут авторы документа.

Как отмечается в материале, оборот розничной торговли в минувшем году увеличивался как в годовом, так и в помесячном сопоставлении, выйдя на уровень середины 2015 года. "По итогам 2018 года прирост расходов на конечное потребление домашних хозяйств оценивается ближе к нижней границе прогнозного интервала Банка России (2,5-3%)", — отмечает регулятор.

Также ЦБ указывает, что норма сбережений в декабре стабилизировалась после значительного снижения в ноябре, но остается на низком уровне в сравнении с 2015-2017 годами. "Снижение нормы сбережений в 2018 году связано в большей мере со значительным увеличением кредитования населения и в меньшей мере — с сокращением темпа роста депозитов", — считают в ЦБ.