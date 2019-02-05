МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Банк России обновил двуглавого орла на своем логотипе, превратив изображение в сплошной силуэт без перьев: это часть нового фирменного стиля, который регулятор постепенно начал внедрять, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

Новый логотип появился в выпуске "Вестника Банка России" от 5 февраля.

"Банк России утвердил новый фирменный стиль и приступил к его постепенному внедрению. Он используется так же, как в любой другой организации – для оформления информационных материалов, электронных и печатных носителей, сувенирной продукции", — говорится в ответе ЦБ на запрос агентства.

Ребрендингом ЦБ занималось агентство Otvetdesign, ранее оно разрабатывало фирменные стили для авиакомпании "Россия" и АО "Эхо", входящего в "Роскосмос". Начертание двуглавого орла стало схематичным и менее детализированным: как следует из презентации на сайте агентства, детальность основного знака снижена для улучшения восприятия при масштабировании.

В свою очередь, в ЦБ сообщили, что новый фирменный стиль уже используется при оформлении сообщений регулятора в соцсетях, также издания Банка России выходят в новом стиле.

"Кардинальных изменений не происходит – в новом стиле сохранилась преемственность с предыдущим, при этом он стал более современным и удобным для использования. В ближайшее время на сайте Банка России будет обновлен раздел с информацией о фирменном стиле", — отметили в ЦБ.