МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль нидерландской банковско-страховой корпорации ING Group N.V. по итогам 2018 года уменьшилась на 4,1%, до 4,703 миллиарда евро, говорится в сообщении группы.

Чистая прибыль в пересчете на акцию составила 1,21 евро против 1,26 евро в 2017 году. При этом чистый процентный доход финансовой компании увеличился за год на 1,5%, до 13,9 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль корпорации выросла в годовом выражении на 25,4% — до 1,273 миллиарда евро. В пересчете на акцию чистая прибыль составила 0,33 евро против 0,26 евро по итогам аналогичного периода 2017 года. Чистый процентный доход финансовой компании увеличился в годовом исчислении на 1,7%, до 3,57 миллиарда евро.

"Этот прошедший год был наполнен как достижениями, которыми можно гордиться, так и трудностями, которые нужно преодолеть, и из которых извлечь уроки…. Наша мировая клиентская база выросла за год на 1 миллион — до 38,4 миллиона клиентов, включая рост новых клиентов на 9,9% — до 12,5 миллиона клиентов", — приводятся в отчетности слова генерального директора ING Group Ральфа Хамерса (Ralph Hamers).

ING — нидерландская финансовая группа, предоставляющая услуги в банковской сфере (ING Bank), а также в сфере страхования. Штат сотрудников ING Bank насчитывает свыше 52 тысяч человек более чем в 40 странах мира.