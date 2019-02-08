МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa хочет с апреля текущего года запустить сервис по снятию наличных с ее пластиковых карт в кассах магазинов. Как пишет РБК, соответствующее письмо было направлено в российские банки с предписанием обеспечить техническую поддержку сервиса.

Как рассказали изданию три источника в частных банках и два в государственных, документ был разослан банкам-эмитентам (занимаются выпуском карт) и банкам-эквайерам (обеспечивают прием карт через POS-терминалы в торговых точках).

Собеседники отметили, что в письме платежная система сообщает о планах начать техническое тестирование сервиса уже в апреле.

Участвовать в пилоте Visa планируют банки "Русский стандарт", Промсвязьбанк и Райффазенбанк.

"За один раз можно будет снять сумму, которая в эквиваленте не превышает $100", — пишет издание.

Напомним, что в сентябре прошлого 2018 года подобный сервис запустила платежная система MasterCard, но в настоящее время он реализован в единственном магазине сети "Фасоль", предельная сумма снятия — 5 тысяч рублей.

Отмечается, что для оказания услуги снятия наличных на кассе в России магазины должны получить статус банковского платежного агента.​