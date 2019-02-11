МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Финансовый директор "ВТБ Страхования" Михаил Моторин переходит на работу в группу банка "ФК Открытие", где, как планируется, возглавит НПФ "Открытие", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как уточнил изданию один из собеседников, пока непонятно, когда Моторин уволится из страховой компании, решение о дате не принято. Но, по его словам, хотя "есть некие неопределенности", выход на работу в НПФ топ-менеджера состоится с "вероятностью 99%". В банке "ФК Открытие" и НПФ "Открытие" отказались от комментариев. В "ВТБ Страховании" на запрос не ответили, в ЦБ не сказали, согласована ли кандидатура Моторина.

Моторин в конце 1990-х годов работал под руководством нынешнего главы банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова в Госдуме и Минфине. Кроме того, Задорнов курировал страховой бизнес в группе ВТБ, когда на должность финдиректора страховой компании пришел Моторин, пишет газета.

По данным на 30 сентября, количество клиентов фонда (застрахованных лиц и участников) превышает 7,9 миллиона человек, общий объем активов под управлением составляет порядка 570 миллиардов рублей. Основным акционером фонда является банк "ФК Открытие".

ЦБ РФ в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие".