МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 13 февраля вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ) 43,2 миллиона долларов против 194 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия оказалась прямо в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) с притоком в 43,2 миллиона долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Приток через фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) составил 70,5 миллиона долларов, а отток через фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), — 15,4 миллиона долларов. "Еженедельные данные о перемещении средств в мире составляются по состоянию на вечер среды, в данных пока не видно никакого влияния от последних новостей о санкциях", — указывается в сообщении.

Приток в фонды развивающихся рынков сократился до 1,5 миллиарда долларов с 3,2 миллиарда долларов неделей ранее. Приток в фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) составил 1,5 миллиарда долларов. Бразилия зафиксировала приток средств в размере 310 миллионов долларов, а Индия — 18 миллионов долларов.